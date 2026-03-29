Motorkář Pabiška vyhrál v Portugalsku. Co dál? Láká mě Šestidenní, říká

Michael Havlen
  14:49
Motocyklový závodník David Pabiška má dobře našlápnuto k obhajobě titulu veteránského mistra světa. Po slavné Rallye Dakar ovládl v této kategorii i závod v Portugalsku. Zvažuje také start na motocyklové Šestidenní, kam by se vrátil po více než dvaceti letech.
David Pabiška přidal do své bohaté sbírky další trofej. Z Maroka si přivezl...

David Pabiška přidal do své bohaté sbírky další trofej. Z Maroka si přivezl titul veteránského mistra světa v dálkových rallye.

Na Rally-Raid Portugal 2026 si David Pabiška mohl připadat tak trochu jako doma. Skoro celý závod pršelo, a tak mohl využít své bohaté zkušenosti ze závodů enduro. „Bylo pro mě skvělé, že co se týká terénu, byl jsem vlastně na svém,“ směje se zkušený motorkář ze severu Čech.

V Portugalsku se mu podařilo obhájit loňské první místo mezi veterány a v silné konkurenci jezdců třídy Rally2 obsadil 13. místo. Příčku nad ním skončil druhý český účastník Dušan Drdaj.

Závod odstartoval v portugalské Grandole, pokračoval přes španělskou Extremaduru a vyvrcholil v Loulé přímo u Atlantského oceánu v oblasti Algarve. Jezdci během šesti dnů absolvovali více než 2100 kilometrů, z toho přes 1300 kilometrů měřených speciálních zkoušek na kluzkém štěrku a hlíně.

Jak moc vás prověřila rallye v Portugalsku?
Musím říct, že to bylo hodně náročné. Ze šesti závodních dní pět pršelo. Takže to byly vlastně podmínky, na které jsem zvyklý z endura a měl jsem tím pádem dost výhodu oproti konkurenci. Moje endurácká minulost mi pomohla zvládnout blátivé úseky. S klukama jsme to nazvali Šestidenní Jablonec nad Nisou. Mám radost, že se mi podařilo obhájit loňský výsledek. Dává mi to o něco větší šanci bojovat o veteránský titul mistra světa i v letošní sezoně. A taky to byl výborný trénink.

Jak moc vážně berete obhajobu loňského světového titulu mezi veterány?
Domluvili jsme se s mým generálním partnerem, který říkal, že by byla škoda jim to tam nechávat. I na základě toho, že jsem si na Dakaru připsal plný počet bodů a obhájil loňské výsledky jsme se rozhodli, že do toho půjdeme znovu.

Liberecký motocyklový závodník pózuje s medailí a trofejí, které si přivezl z...
Další závod se jede v Argentině. Pořád platí, že tam nepojedete?
Určitě se tam nechystám, protože by to bylo strašně finančně náročné.

Ale váš největší konkurent v boji o titul Leonardo Cola se s největší pravděpodobností zúčastní, protože bude v domácím prostředí, že?
Přesně tak. Do Portugalska nepřijel, ale domácí závod si asi nenechá ujít. Já mám teď v aktuálním pořadí po dvou závodech šampionátu 63 bodů, on sice jen 30, ale když vyhraje v Argentině, připíše si 25 bodů a bude to už jen o kousek. Kdyby on pak jel i další závody a já ne, bylo by to strašně na hraně. Musím to všechno dobře zvážit, udělat všelijaké výpočty a uvidím. O něco jasnější bude situace až po těch květnových závodech v Argentině.

A pojedete na další závody seriálu?
Zatím je tam řada neznámých a věcí, které nemůžu ovlivnit. Situaci komplikuje i současná válka na Blízkém východě, protože poslední závod se má jet v Abú Dhabí. Ostatní motoristické závody se tam ruší, ale má to být až v listopadu, takže člověk neví, jestli tam v té době už nebude klid, což já si osobně nemyslím. Pokud by se v Abú Dhabí nejelo, skončil by seriál šampionátu Marockou rallye.

A tam se chystáte?
Snad budu moci jet, ale je to složitější. Chtěl bych letos totiž jet Šestidenní. Shodou okolností se jede v portugalské Grandole, odkud jsem se teď vrátil a mohl jsem si to tam trochu okouknout.

Zdá se mi, že čím jste starší, tím víc jezdíte závodů. Souhlasíte?
Teď mi to zrovna někdo taky říkal. Trošku mě trápí kolize termínů, protože Šestidenní se jede začátkem října a Marocká rallye předtím koncem září. Kdybych na ni jel, znamenalo by to, že bych se na týden vrátil domů a pak bych musel zase zpátky do Portugalska. Uvidíme, jak se to všechno vyvine. Doufám, že to hlavně přežiju ve zdraví, protože kdybych se zranil, asi bych něco jet nemohl. Ale mohlo by to být hezké. Mám vyhlídky na pestrý závodní program.

Mimochodem, kdy jste jel Šestidenní naposledy?
To bylo v roce 2003 v Brazílii. Na Šestidenní jsou dvě veteránské kategorie - jedna nad čtyřicet, druhá nad padesát let, a tam směřujeme. Jsme ale teprve na počátku stavby týmu. V mé věkové kategorii jsou kluci, kteří s námi jezdí odmalička a furt jsou světovou špičkou, takže bychom na Šestidenní mohli eventuálně trošku pozlobit na nejvyšší příčky. Chce to jen dobře postavit tým. Teď je to zatím v rámci dohod a jednání s mým generálním sponzorem. Ale úvaha je to reálná a start na Šestidenní by mě lákal.

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Motorkář Pabiška vyhrál v Portugalsku. Co dál? Láká mě Šestidenní, říká

David Pabiška přidal do své bohaté sbírky další trofej. Z Maroka si přivezl...

Motocyklový závodník David Pabiška má dobře našlápnuto k obhajobě titulu veteránského mistra světa. Po slavné Rallye Dakar ovládl v této kategorii i závod v Portugalsku. Zvažuje také start na...

29. března 2026  14:49

