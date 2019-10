Mistr světa Tänak: Zprvu jsem netušil, jestli už můžu slavit

K jistotě titulu mu stačilo druhé místo v Katalánské rallye a bonusové body ze závěrečné power stage. Poslední díl šampionátu v Austrálii už nic nezmění na tom, že jeho dva velcí rivalové Sébastien Ogier a Thierry Neuville skončí až za ním.

„Teď je těžké cokoliv říct. Tlak na vítězství byl poslední dobou vážně velký,“ prozradil před smečkou reportérů Tänak, který podle zahraničních médií po sezoně opustí Toyotu a zamíří k Hyundai. „Posledních pár let jsem byl pod velkým tlakem. Člověk celou dobu ví, že tohle se od něj čeká, a i pro mě to byl životní cíl.“

Jak se cítíte jako nový mistr světa?

Během kariéry jsem toho zažil opravdu hodně. Někdy jsem byl dole, někdy nahoře. Zkusil jsem si asi všechno, takže bylo krásné na titul konečně dosáhnout.

Co vás napadlo ve chvíli, kdy jste projel cílovou čárou a bylo jasné, že se můžete radovat?

Úplně na začátku to bylo trochu divné, protože jsem musel čekat, až mi sportovní ředitel Kaj Lindström sdělí, jak to vlastně dopadlo. Trvalo to pár sekund, možná mě chtěl napínat. (úsměv) Během jízdy jsem cítil trochu úzkost, až pak jsem se uvolnil. Ale abych řekl pravdu, hned v cíli jsem netušil, jestli mi to na celkové vítězství stačilo.

Do Katalánska jste jel s tím, že si tady můžeme zajistit titul. Byl jste kvůli tomu pod větším tlakem, než obvykle?

Ano. Hned od startu mi bylo jasné, že nesmím udělat ani chybku a že musím jet skvěle. Navíc nikdy nechcete ztratit šanci na výhru. Minimálně na začátku jsem si na ten obrovský tlak dost zvykal. Ale našel jsem v sobě klid, který jsem potřeboval, a vrátil se ke stylu jízdy, který umím nejlépe.“

Ve Španělsku vás sledovala celá rodina. Jak si soutěž užili?

Pro mé rodiče to hodně znamená. A také pro mou sestru. Když jsme byli malí, byli jsme často nemocní, a všichni toho pro mé závodění museli hodně obětovat. Včetně sestry, která díky tomu také o leccos přišla. Takže jsem rád, že jim to můžu takhle vrátit.

Pro Estonce jste novým národním hrdinou. Vaši krajané vám fandí na každé soutěž. Doma v Pobaltí se asi bude pořádně slavit, že?

Těžko říct. Já se popravdě těším, že se pořádně vyspím. (úsměv)