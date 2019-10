Naši závodníci mi dělali radost, říká manažer Orionu Kovář

Petr Bartoš (5. v kubatuře MX1 a 18. ve veteránech v Česku, 4. v MX Open na Slovensku, 5. v evropském šampionátu EMX Open)

V mistrovství Evropy jel pár vybraných závodů. Jsem strašně rád, že se letos na rozdíl od loňska, kdy si pochroumal koleno v Opatově, nezranil. Byli jsme s ním velice spokojení. Necháváme mu volnou ruku, ať si dělá, co chce. Je to ostřílený závodník, nemá smysl ho něco učit.

Musí se věnovat i rodině, má dvě holky, které jsou hrozně živé. Vypadá to na závodnice, jedné už koupil malou yamahu a jezdí při závodech po depu. Petr se teď navíc stará i o maminku. Musel kvůli tomu odpískat letošní Dakar, kde jsme uvažovali o jeho startu.

Nadchl mě Kramolín, kde byl celkově třetí. Ještě si tam zároveň střihl veterány, které vyhrál - bohužel pořadatel prohazuje kubatury, takže víckrát to nešlo. V Kramolíně jsem měl strach, aby to zvládl, ale konkurenti měli na trati problémy a on toho využil. Nakonec to dopadlo výborně, je to vize do dalších let. Příští rok ovšem Petr ještě přednostně pojede MX1.

Jonáš Nedvěd (3. v MX2 v Česku, 3. v MX2 na Slovensku, 11. v EMX Open)

Dostudoval, má titul Mgr. z Karlovy univerzity. Ale trápí ho časté angíny. Teď jde na operaci s mandlemi, po sezoně je na to klid. Věřím, že se toho problému zbaví. I v příští sezoně pojede třídu MX2 a nově s Petrem Bartošem mistrovství Evropy dvoutaktů, jež se uskuteční premiérově. Tam bude konkurence „jako kráva“; seriál tvoří tři závody, jeden z nich se koná v Lokti.

Loni byl Jonáš dlouho zraněný, letos končil tu školu, ale dokázal se soustředit i na motokros a uspěl. K tradičně perfektním startům přidal i píli a fyzičku. Bronz nás potěšil. V domácím šampionátu MX2 měl i trochu štěstí, že se zranil jeden z jeho konkurentů Terešák, ale to je prostě motokros. Jen na Slovensku mu teď nevyšla účast v superfinále.

Petr Rathouský (22. v MX2 a 4. v juniorech do 125 ccm v Česku, 10. v německém seriálu ADAC MX Junior Cup 125)

Podporujeme ho od prvních motokrosových krůčků a začíná se to zúročovat. V seriálu ADAC byl celkově desátý, to je skvělé. Stopětadvacítky tam jsou hrozně nabité. Už o něm vědí i v Evropě.

V posledním závodě v Kaplici měl velkou smůlu, spadl přes soupeře a skončil celkově třetí jako druhý nejlepší český junior za Martinem Venhodou. Ale je to opravdu velký příslib, podobný typ jezdce jako Petr Bartoš. Je mu teprve 16 let.

Barbora Laňková (2. v ženách v Česku, 29. a 24. v závodě MS v Lokti)

Sympatická holka, jedna z nejlepších závodnic, co jsem v Orionu měl. V její rodině panuje harmonie, rodiče ji v tom podporují a díky tomu to funguje i na trati. Slyšel jsem, že promotér má třídu žen údajně vyhodit z MČR dospělých, zatím to není oficiální, ale mrzelo by mě to. Chtějí to prý spojit s juniory. Charakterizuje ji spolehlivost, je to jednička v chování i v ježdění.

Aleš Suchánek (20. ve veteránech v Česku)

Náhrada za Ivana Černého, který promarodil celou sezonu. Snažil se, je to jezdec elitní dvacítky.

Ivan Černý (8. ve veteránské MX4 na Slovensku)

Vrátil se do závodů teď v Šenkvicích, ale v rozjížďce tam úplně rozpletl zadní kolo, takže musel odstoupit. Jsme dohodnuti, že by za nás v budoucnu bojoval už jen doma na Slovensku.

Družstva (ve složení Bartoš, Nedvěd a Martin Michek 4. na MČR v Dalečíně)

Když jsem ráno viděl kvalifikaci, věděl jsem, že dostat se na stupně bude těžké. Michek zajel maximum, Bartoš měl celý týden chřipku, Nedvěd předtím čtrnáct dní nezávodil... Družstva se zase zamotala. Že dorazí Rakušané (J. H. Racing Team-Eurotransport skončil celkově druhý), nikdo nečekal. Ti nám sebrali pódium. Nicméně bylo to jenom dobře pro diváky. Být čtvrtý o jediný bod zamrzí. Ale jedeme dál. Pro letošní Dakar, kde budeme spolupracovat s MRG Teamem mého kamaráda Ervína Krajčoviče, se koketovalo nejprve s Bartošem, pak s Liborem Podmolem a nakonec by měl jet Michek. Teď závodí v Tunisku. Jak to u něho dál bude s motokrosem, je otevřené. Má nabídku od stávajícího týmu, ale mohl by se vrátit i k nám. Jeho prioritou je každopádně další domácí titul.