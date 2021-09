Chceme se vytáhnout, hlásí šéf litomyšlských motokrosařů

„Opatov bereme jako naši domácí trať. Budeme k závodům také tak přistupovat a doufám, že fanoušky nezklameme. Chceme se vytáhnout,“ vyhlašuje manažer Orionu Petr Kovář. „Chceme všechny naše fanoušky do Opatova pozvat, chystáme autogramiádu a budeme rozdávat i nějaká trička a čepice. Trať v Opatově je pokaždé od pořadatelů parádně nachystaná a každý se tam na závody těší,“ dodává.

Orion do Opatova dorazí v plném složení včetně stájové ikony Petra Bartoše. Ten ještě letos ani jednou nezaváhal ve veteránské kategorii, ve které je na průběžném prvním místě, což by se po závodech v Opatově nemělo měnit. Bartoš se rovněž představí v MX1, kde mu aktuálně patří sedmé místo a na konci šampionátu by se rád vešel do první desítky.

„Mám o něj obavy, aby si pro poslední jízdu v MX1 udržel fyzičku, tam už to bývá složité. Minule v Petrovicích (8. místo) dlouho s ostatními držel krok, ale nakonec dorazil do cíle úplně ‚vyflusaný‘. Už toho měl plné zuby,“ přiznal Kovář.

V téže kategorii jej bude zajímat i výkon dalšího svěřence Jonáše Nedvěda, jenž okupuje průběžné páté místo a v Petrovicích dojel o příčku za Bartošem. „Jonášovo průběžné páté místo je super, přesně tam bych ho chtěl mít,“ pochvaloval si Kovář.

Pravděpodobně nejpřísněji bude hodnotit výkon osmnáctiletého jezdce Petra Rathouského, ten do Opatova přijede coby čerstvý juniorský mistr republiky. V jeho kategorii MX2 mu patří třetí místo.

„Budeme v Opatově bojovat o stupně vítězů. Předpokládal jsem, že Petr zvítězí i v Petrovicích (konečné 4. místo), ale nestalo se. Tam jsem byl s jeho výkonem trochu nespokojený,“ připustil Kovář. „Musí jezdit na sto padesát procent a dostávat ostatní jezdce pod tlak, to úplně neudělal. Navíc přišla technická závada, což byla ta vůbec největší chyba,“ dodal Kovář.

Ten diváky do Opatova lákal také na třídu do 85 kubických centimetrů, ve které jezdí ti nejmladší. Vládne jí čtrnáctiletý jezdec Orionu Dominik Kučeřík, třetí je o dva roky mladší stájový kolega Martin Červenka. „Když jsem ty kluky před sezonou domlouval, tohle by mě ani nenapadlo,“ řekl Kovář.