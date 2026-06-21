ONLINE: Jede se Velká cena České republiky v Brně. Zaútočí Salač na bednu?

První na řadě je hlavní závod v kategorii Moto3. Kvalifikaci vyhrál španělský závodník David Almansa.
ONLINE: Velká cena Česka v kategorii Moto3
Podrobnou reportáž ze závodu můžete sledovat od 11:00
Filip Salač zatím v kategorii Moto2 předvádí skvělé výkony a v sobotu hned dvakrát potěšil domácí fanoušky. Nejprve ovládl třetí trénink v traťovém rekordu, poté vybojoval druhé místo v kvalifikaci. Do hlavního závodu tak odstartuje z první řady.
ONLINE: Velká cena České republiky – Moto2
Podrobnou reportáž ze závodu můžete sledovat od 12:15
V královské třídě MotoGP se v sobotu jelo o body ve sprintu, který poprvé v sezoně vyhrál bývalý dvojnásobný mistr světa Bagnaia. Jezdec továrního týmu Ducati uhájil v závodě na deset kol těsné vedení před překvapivým vítězem kvalifikace Aiem Ogurou z Japonska, jenž se k němu dokázal přiblížit na dvě desetiny sekundy, ale k pokusu o předjetí se nedostal.
ONLINE: Velká cena České republiky – MotoGP
Podrobnou reportáž ze závodu můžete sledovat od 14:00