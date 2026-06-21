ONLINE: Skvělý Salač rozjásal Brno třetím místem, jede se závod MotoGP

Salač se podruhé v sezoně prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo pošesté. Z triumfu se radoval Španěl Iván Ortolá, který v samotném závěru dokázal porazit Davida Alonsa z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu.
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Závod třídy Moto2 jsme sledovali v podrobné reportáži
Čtyřiadvacetiletý Salač na Masarykově okruhu patřil mezi nejrychlejší jezdce od začátku, v trénincích nebyl horší než druhý a druhé místo si zajistil i v kvalifikaci. Hned po startu klesl na 6. pozici, ale v polovině závodu byl nejrychlejší a podařilo se mu posunout se na třetí příčku. Poté dokonce dojel Alonsa s Ortolou, ale předjet je nedokázal a v závěru byl opět pomalejší. Medailovou pozici nicméně udržel.
„Je to nejlepší den v mém životě, splnil se mi sen. Skončil jsem doma třetí. Loni se Grand Prix vrátila do České republiky a já jsem byl šťastný. A letos jsem na pódiu, což je neskutečný pocit. V kategorii Moto2 se to ještě nikomu z Česka nepodařilo,“ řekl Salač bezprostředně po závodě.
Salač je od roku 2018 prvním Čechem, který se v závodu MS v Brně dostal na stupně vítězů. Naposledy to dokázal Jakub Kornfeil, jenž byl také třetí. „Jsem rychlej. Ti, co jste mi psali, že nejsem. Tady to máte. A budu ještě rychlejší. Děkuju, Brno, bylo to úžasný!,“ vzkázal Salač svým kritikům v televizním přenosu.
ONLINE: Velká cena České republiky – MotoGP
Podrobnou reportáž ze závodu můžete sledovat od 14:00
V královské třídě MotoGP se v sobotu jelo o body ve sprintu, který poprvé v sezoně vyhrál bývalý dvojnásobný mistr světa Bagnaia. Jezdec továrního týmu Ducati uhájil v závodě na deset kol těsné vedení před překvapivým vítězem kvalifikace Aiem Ogurou z Japonska, jenž se k němu dokázal přiblížit na dvě desetiny sekundy, ale k pokusu o předjetí se nedostal.
Senzační triumf v Moto3
Senzačního vítěze má kategorie Moto3. Ovládl ji malajský závodník Hakim Danish, který startoval ze čtrnáctého místa a připsal si premiérový triumf v závodě MS. Druhý byl Brian Uriarte ze Španělska a třetí místo zbylo na jeho krajana a suveréna celkového pořadí Máxima Quilese.
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Závod třídy Moto3 jsme sledovali v podrobné reportáži
Osmnáctiletý Danish dojel v kvalifikaci původně druhý, za pomalou jízdu v některých úsecích tratě byl ale následně penalizován a propadl se na startovním roštu o 12 míst. Postupně se však posouval vpřed a v posledním kole se mu vydařil útok na vítězství.
Až do té doby to přitom vypadalo, že o první místo budou bojovat Quiles s Uriartem, dlouho byl vepředu i další Španěl David Almansa, jenž nakonec skončil čtvrtý. Danish využil souboj španělských krajanů a připsal si životní výsledek. Jeho dosavadním maximem bylo třetí místo z Mugella.
„Je to skvělý moment pro všechny lidi z Malajsie i pro mě, protože je to moje první vítězství v mistrovství světa. Po startu jsem se snažil dostat co nejrychleji dopředu a zvládnout závod. Celý víkend jsem se tady ale cítil dobře,“ řekl Danish.
Velká cena České republiky
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:
Moto3: 1. Danish (Mal./KTM) 33:34,264. 2. B. Uriarte -0,466, 3. Quiles -0,629, 4. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,741, 5. Pratama (Indon./Honda) -0,900, 6. Carpe (Šp./KTM) -0,906.
Moto2: 1. Ortolá (Šp./Kalex) 35:53,143, 2. Alonso (Kol./Kalex) -0,096, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,701, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,058, 5. González (Šp./Kalex) -5,157, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,190.
14:00 MotoGP.