Horská kola svědčí Ježkovi lépe, na silnici musel vzdát

Silniční závod v Mladé Vožici pro něho byl příliš náročný a nedlouho po startu z něho odstoupil. To Český pohár v cross country o víkendu v brněnských Pisárkách už mu sedl daleko lépe.

„Užil jsem si 45 minut dřiny, než mě Ondřej Cink předjel o kolo,“ komentoval svoje počínání s humorem na internetu.

„Baví mě silnice i terén. Ale přijde mně, že na horském kole se dokážu víc prosadit. Na silnici je to hodně o bušení a o vysokých wattech. Na horském kole jsem oproti ostatním dokázal i získávat v technice,“ zhodnotil se už v seriózním duchu.

V cross country se na pisáreckém okruhu zúčastnil už před čtyřmi lety mistrovství republiky, tehdy skončil mezi posledními. „Porazil jsem jediného člověka. Letos jsem jich předjel asi pět. Není to na nějakou díru do světa, ale beru to jako zajímavou zkušenost a hlavně perfektní trénink. Dálkové maratony mě neberou, cross country mě baví. Podle volných termínů si ještě letos zkusím další závody,“ plánuje motorkář odhodlaně. Do pedálů šlape klidně i čtyřikrát týdně, za sezonu mívá najeto 6 000 kilometrů.

Na silnici si Ježek vyzkoušel, jaké to je, když se závodník dostane do tzv. grupetta, tedy do skupinky „odpadlíků“ za pelotonem.

„Hned po startu byl šestikilometrový kopec, kde borci jeli víc wattů, než jsem zvyklý. Ztratil jsem s nimi kontakt. Sám jsem vzadu nejel, měli jsme grupetto o třech lidech. Ujel jsem asi 40 kilometrů, než mě stáhli z trati,“ referoval. V hlavním pelotonu, což bývá pro nováčky dost ošemetné, tak strávil všehovšudy jen několik minut. „Orientace v pelotonu je podobná té, kterou musím mít při závodě motocyklů ve skupině. Taky musíte být pořád ve střehu. Já s pelotonem trochu zkušenost mám ze závodů na Masarykově okruhu, ale tam je to o něčem jiném, ten okruh dobře znám. Ve sjezdech se umím dostat do čela a ve stoupáních udržet. Tady (v Mladé Vožici) jsem byl na konci ‚balíku‘ od začátku, nechtěl jsem se plést na startu v první řadě,“ přiznal Ježek.

Také jemu začíná sezona příští týden v Le Mans. Pojede za tým Bolliger Kawasaki, jehož členem byl už loni.