Napětí, příběhy... Grand Prix v Brně jsem si výborně užil! líčí komentátor Ježek

„V Jerezu je všechno na menším prostoru, vypadá to jinak. V Brně se jede lesem a fanoušci tomu chybí. Bez nich je to jako nějaké ježdění na motorkách přírodou,“ ulevil si 31letý závodník, který strávil víkend v roli televizního komentátora stanice Nova Sport. Jedním dechem ale taky dodal: „Závod MotoGP jsem si užil jako už dlouho ne.“



Bavila vás tahle Grand Prix?

Užil jsem si ji náramně. Nejvíc, co si teď vzpomenu. Prvních sedm kol jsem byl vedle z toho, co vidím.

Z čeho nejvíc?

Když Ital Morbidelli od začátku zastiňoval dosud suverénního Francouze Quartarara, bylo to hodně nečekané. Hned v prvním kole si vybudoval náskok. Quartararo měl v sobotní kvalifikaci těžký pád a myslím si, že se to na něm podepsalo. Morbidelli jel ve větší pohodě a až pozdější vítěz Binder z Jihoafrické republiky mu stačil a dokázal tento náskok zlikvidovat.

Začal pak Morbidelli dělat chyby, nebo Binder nejlépe trefil nastavení motorky?

Nastavení elektroniky hraje velkou roli v tom, jak rychle se opotřebí pneumatiky a jaký má jezdec pocit z předního kola. Bylo vidět, že Binder do zatáček nalétával bez okolků, kdežto ostatní si dávali pozor. Kohokoliv Binder dojel, o toho se málem přerazil.

Pomohlo, že jeho tým KTM měl v Brně v létě testy, zatímco nikdo jiný kromě Aprilie ne?

Pravda je, že Aprilia taky nebyla špatná... nějakou výhodu určitě měli. Asi poprvé jsem viděl, že by jeden jezdec měl tak velkou výhodu oproti ostatním jako tuhle neděli Binder. KTM dosud závod nevyhrála, a najednou všechny deklasovala.

Líbily se vám stejně i třídy Moto2 a Moto3?

Moto2 byla trochu nuda, i když se tam daly najít pěkné příběhy. Škoda, že tak vzadu skončil v Moto3 náš Filip Salač, který měl technický problém s nastavením brzdy.

Co se víkendem neslo, byly ostré výhrady jezdců vůči kvalitě brněnské dráhy. Zdála se vám tak špatná?

Letos jsem na ní jel jenom jednou a ne tak důkladně, abych o tom mohl víc mluvit. Vím, že si jezdci stěžovali na asfalt, že trochu víc klouže, v tom ale Brno rozhodně není jediné na světě. Podle mého názoru na tento stav nezareagoval výrobce pneumatik. Možná lidé z Michelinu nečekali, že se v Brně pojede, jak je sezona rozházená. Nevím.

Problémy s pády a stížnostmi na hrbolatou trať bez stopy by se daly pneumatikami zmírnit?

Kdyby v Brně proběhly testy, které zde během sezony bývají, tak by se zjistilo, že stopa nedrží. Věřím, že by Michelin dokázal upéct takovou směs, aby tady pneumatiky obstály lépe. Kvůli dobře známým okolnostem se ale na Masarykově okruhu netestovalo. Vím, že KTM tady byla, ale gumy asi vyloženě neřešili. Nebo aspoň nemám tu informaci, že by je řešili.