První svého druhu. Jak König zběhl od sportovní gymnastiky k superbikům

Je prvním svého druhu.

Aby totiž pilot přestoupil z nejslabšího šampionátu Supersport 300 rovnou do královské kubatury suberbiků? To se v historii ještě nikomu nepovedlo.

Až čerstvě 20letému českému pilotovi.

„Je to historický okamžik. Podobné přestupy jsme už viděli v MotoGP, ale v superbicích nikdy,“ říká Königův manažer Miloš Čihák.

König si přitom už loni vyzkoušel jeden závod v Indonésii. Tam si tehdy mnozí klepali na čelo, jestli se tým ORELAC nezbláznil.

Oliver König při testech v Barceloně.

„A já tam sice dvakrát spadl, nedojel jsem závod a v prvním tréninku jsem měl obrovskou ztrátu, ale postupně jsem ji snižoval. Na první dobrou to nebylo špatné, asi i proto se z toho nakonec vyklubalo angažmá na celou sezonu. Nebýt toho závodu, letos superbiky nejezdím,“ ví i mladý pilot.

Právě jeho mládí dělalo mnohým starosti.

Aby se 20letý kluk objevil v superbicích, na to není tamní společenství příliš zvyklé. König si s tím ale poradil po svém. Všechny narážky na svůj věk převrátil ve vtip. Na helmě a na kombinéze tak bude mít logo s lahví mléka pro batole a nápisem: Baby on board, tedy dítě na palubě.

„Trochu jsme si z toho udělali srandu, přijde mi to vtipné,“ říká.

Jet přes 315 km/h? Mazec!

K motorkám se přitom dostal až později.

Podobně jako třeba Sebastian Loeb, i mladý König začínal se sportovní gymnastikou. Přivedli ho k ní už ve čtyřech letech rodiče a vydržel u ní asi šest let.

V družstvech vyhrál i republikový šampionát, v individuální kategorii skončil těsně pod stupni vítězů.

„Ale nebavilo mě to. Měl jsem to rodičům za zlé, trochu jsem se i bál. Ale zpětně jsem za to strašně rád, protože to byla super průprava pro všechny následující sporty včetně motorek. I díky tomu jsem vždycky vyvázl z pádu bez zranění. Za to vděčím gymnastice,“ má jasno.

Aktuálně má za sebou taky první testy na novém superbiku v Barceloně.

Během dvou dnů stihl najezdit přes sto kol.

„Byl to mazec, poprvé jsem jel rychlostí přes 315 km/h. Nejvíce mě překvapilo, jak motorka jede smykem. Z většiny zatáček vyjíždím driftem, a to je pro mě něco úplně nového. Hodně mě to baví,“ říká.

Dostal se do vesměs rodinného týmu španělského podnikatele Josého Calera.

Ten má stáj v superbicích i v supersportech. K tomu několik dalších rozjetých byznysů, ranč s koňmi.

Čím ho oslovil právě český mladík?

„Hlavně skvělými daty. V Kawasaki totiž razí strategii, že data sdílejí. Oliverova data si tak mohli porovnat s továrními jezdci. A v superbicích je nejdelší věc k naučení nájezd do zatáčky, který je prostě jiný. Oliver to uměl na první dobrou, což asi rozhodlo. Má srovnatelná data s hvězdami, někdy dokonce i lepší,“ popisuje manažer Čihák.

Dostane dobu hájení

S hvězdami by chtěl König pochopitelně rovnou závodit. V týmu ho ale musí brzdit, že má spoustu času a že se musí velký stroj, na který přece jen stále není stoprocentně zvyklý, naučit kočírovat.

„Ale poslouchá se to strašně těžko. Jako závodník chcete závodit, takže se jede trochu hůř, když vím, že tým nechce, abych moc tlačil. Je to pro mě nová situace, ale zase se ode mě moc neočekává, můžu maximálně překvapit, což mi vyhovuje,“ říká.

Zatím se tak seznamuje s celým týmem i vším tím humbukem, který královskou kubaturu superbiků doprovází.

Díky mechanikovi Yamahy Ondřeji Kocourkovi už se seznámil i s největšími hvězdami šampionátu - loňským šampionem Toprakem Razgatlioglem nebo mistrem světa ve třídě Supersport Andreou Locatellim.

„A i od ostatních jezdců máme zatím jen pozitivní ohlasy. Leandro Mercado už nám slíbil, že Oliverovi pomůže, jak jen bude moct. Je určitě přijatý dobře,“ povídá Čihák.

A jaká jsou vlastně očekávání před startem první sezony?

O těch se zatím pilot ani manažer příliš bavit nechtějí. König hlavně potřebuje úvodní závody dojet, získat jistotu, než se začne výkonnostně posouvat.

Podobně jako ve formuli 1 ale i jako úplný nováček musí v první sezonu ukázat, že v něm něco je. Jinak jeho místo zaujme někdo jiný.

„Ano, musí něco dokázat, ale určitě ne v prvních závodech. Dostane dobu hájení a stejně mu to bude trvat rok, než se to naučí. Letos bych žádné velké výsledky nečekal. Kdyby se k nejlepším přiblížil na dvě vteřiny, byl by to zázrak,“ říká Čihák.

Už v neděli König odlétá na další testy do Aragonu, kde ho 8. dubna čeká první závod této sezony.

Nemůže se ho dočkat.