Bez Peška bych jen griloval klobásy, tvrdí König, Salačovo siamské dvojče

Bojíte se zkoušky z dospělosti?

Je teď toho na mě moc a z maturity strach mám, bude to masakr. Studuji sportovní management na ekonomce a ve středu a ve čtvrtek mě čekají praktické zkoušky z účetnictví. Kdybych já dělal ve firmě účetního, šli bychom všichni sedět. Pak jsou závody, hned po pondělním návratu ze Španělska mě odpoledne čeká angličtina, v úterý čeština. A jako na potvoru zrovna před Misanem ústní zkoušky. Pak už bych měl být připravený psychicky se soustředit na závody.

Tlak na vás bude i na dráze. Myslíte ve třídě Supersportů 300 už na stupně vítězů? Nejlépe jste byl sedmý.

Jsem závodník, chci vítězit. Loni jsem Aragonu vyhrál měřený trénink, to samé v Barceloně. Kdyby byla voda, šance je velká. V Aragonu mi chyběly čtyři sekundy na bednu, to není nic nereálného. Věřím si, že na stupně vítězů mám. Rychlost jsem ukázal. Ale to jsou moc velká slova, lepší bude, když se to prostě objeví ve výsledkové listině. Nebude to jednoduchá sezona.

Oliver König Datum narození: 18. březen 2002

Místo narození: Praha Tým: Movisio by Mie Motorka: Kawasaki Ninja 400 Největší úspěchy: 7. místo v Doningtonu v závodě MS Supersportů 300, 6. místo v Northern Europe Cup Moto3 (2017), 4. místo Northern Europe Cup Moto3 (2016), 1. místo v Alpe Adria Moto3 (2016), 1. v European stock 250 Chamionship (2015), 1. MPČR Mini moto Junior B (2013)

Jak jste připraven?

Zkusil jsem si dva závody italského mistráku, Mugello bylo pozitivní, Misano teď katastrofa. Z toho jsem trošku smutný. Ale jsem velký, těžký, starý, je na čase prostě něco zajet a posunout se dál. Moc bych si to přál.

Po zranění už jste fit?

Loni mě třikrát sundali, z toho jednou to bylo fatální, nemohl jsem pak dokončit celou sezonu. Stalo se to ke konci září, dva měsíce jsem se dával dohromady, stále mám problémy s levou stranou. Ale na to, jaké jsem mohl mít následky, to dopadlo nejlíp, jak mohlo.

Jak jste v zimě trénoval?

Fyzičku jsem piloval s atletickým trenérem v tělocvičně, pak jsem zařadil tradičně motokros. Silnice moc nebylo, ale teď jsme to dohnali.

Zase máte číslo 52, to podle úspěšného účastníka mistrovství světa Lukáše Peška, který vás dřív trénoval?

Lukáš byl můj vzor, jeho číslo se mi líbilo, tak jsem se ho chopil. Na časy s Lukášem vzpomínám moc rád, nebylo to jen o tréninku, ale i o srandě, on umí všechno odlehčit. Bez něho bych jezdil na závody jenom grilovat klobásy. Lukáš mi toho dal hodně, díky němu mám výsledky. On mi ukázal směr a řekl co a jak, naučil mě všechno.

Jste si závodnicky podobní?

Na motokrosu bych si na Lukáše věřil, jinak nevím. Podobní jsme v tom, že nám to jde na vodě.

Váš vrstevník Filip Salač v neděli poprvé vyskočil na pódium v Moto3, ve Francii skončil druhý. Jste konkurenti, i když jezdíte jiný seriál?

My jsme jako siamská dvojčata. V tréninku i mimo něj trávíme spoustu času, posouvá nás to oba, každého v něčem jiným. Filip je jeden z mála kluků, s kterým si rozumím, máme podobné zájmy. Jsme fakt jak bráchové.

Sezona MS Supersportů 300 Aragon (Španělsko) 21. až 23. květen

Misano (Itálie) 11. až 13. červen Assen (Nizozemsko) 23. až 25. červenec Most (ČESKO) 6. až 8. srpna Magny-Cours (Francie) 3. až 5. září Barcelona (Španělsko) 17. až 19. září Jerez (Španělsko) 24. až 26. září Portimão (Portugalsko) 1. až 3. října

Šampionát superbiků se letos poprvé pojede v Mostě. Jste nadšený?

Ano. Znamená to pro mě hrozně moc, ale nejen pro mě, i pro všechny české fanoušky, jezdce a sponzory. Most mám strašně rád, je to jedna z mých oblíbených tratí, těším se. Je specifická, ať už tím, že začíná retardérem. Sedí mi a baví mě.

Vaše třída je neuvěřitelně vyrovnaná, na trati je velká vřava. Co se tam děje mezi závodníky?

Tím, že motorky mají srovnatelnou rychlost, většinou se dojíždí ve skupinách a probíhají strašné prasárny, dochází k neustálým soubojům. Do zatáčky brzdíme na poslední chvíli, manévry jsou nebezpečné. Je to asi nejvíc nařachaná motocyklová kategorie. Teď jsem přijel do Itálie, říkám si, italský mistrák, dobrý. Ale oproti němu ve světě jezdí holčičky. V kvalifikaci mě vystrčili regulérně z trati a dal jsem si na držku. Ty motorky jedou víceméně pomalu. Top rychlosti jsou kolem 200 km/h, takže je strašně moc času fakt na různé prasárny. Lokty jsou na denním pořádku, co člověk umí použít, to používá.

Nenecháte si to líbit?

Když do mě někdo jde, tak si to rozhodně líbit nenechám, určitě to vracím. Hlavně na brzdách, snažím se jít na ně pozdě, jsem agresivní.

Oliver König se svou motorkou

Zmínit jste, že jste těžký. Je to nevýhoda?

Velká kvůli aerodynamice. Nejen na rovnice, ale i v zatáčkách. Na mě se člověk podívá a řekne, že už nemůžu shodit, ale Španělé jsou o dvacet kilo lehčí a na motorce, která má 48 koní, to je znát. Je to nevýhoda většiny ze současné generace českých závodníků. Když se podíváme na Filipa, jsme jako přes kopírák. U něj je ta Moto3 ještě menší než moje třístovka, tam to je do očí bijící. Ale nevymlouváme se a nezměníme to, musíme bojovat s tím, co máme a co nám rodiče dali.

Kolik vážíte?

Mám 68 kilo, a když jdu na 67, nejsem už schopný už pohybu. Jsem na minimu.