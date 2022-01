Königův veleskok. Z nejslabší třídy MS superbiků povýšil rovnou do královské

„Zprávu jsem se dozvěděl o Vánocích. Krásné! I když je to velký skok, smysl dává. Litrové motorky mi sedí a věřím, že to zvládnu,“ prohlásil König, který bude v devatenácti letech nejmladším závodníkem ve startovním poli.

Čeští pravidelní závodníci v MS superbiků Jakub Smrž 158 závodů

Jiří Mrkývka 133

Ondřej Ježek 38

Karel Abraham 24

Jiří Dražďák 17

Loni se rval v nejslabší kubatuře Supersport 300 a celkově skončil jedenáctý. V Mostě dokonce vyskočil na stupně vítězů jako druhý český jezdec v MS superbiků po Jakubu Smržovi, byl třetí. V posledním závodě třídy superbiků v Indonésii ovšem naskočil do hlavní kategorie a dal o sobě vědět. V kvalifikaci zaostal jen o méně než tři vteřiny za loňským šampionem Toprakem Razgatlioglem.

„Tohle byl z mého pohledu zásadní faktor. Kawasaki sbírá data, viděli Olivera, jak za víkend pořád na litrové motorce zrychloval v těžkých, deštivých podmínkách. A to i když v tréninku moc nenajezdil. Určitě si toho všimli,“ tvrdí Miloš Čihák, bývalý závodník a nyní Königův manažer.

Myslí si, že nejsilnější motorka Königovi svědčí. „Může za to jeho stavba těla a výška. Má velký cit pro plyn a talent. Dokáže si závod skvěle strategicky rozvrhnout, zaútočit v pravý moment. A důležité je, že zbytečně nepadá, neblázní.“

König bude závodit proti nejlepším jezdcům světa na sériových motorkách se závodními úpravami. Hlavními hvězdami superbiků jsou kromě Turka Razgatliogla ještě Jonathan Rea a Scott Redding. „Bude to velký skok, protože jdu z motorky, která měla 50 koní, na stroj se 250 koňmi. Jenže na litrové motorce se cítím o dost lépe. Je to více o jezdci než o tom, jestli se umím vyvést a jak je motorka silná. Je to o tom, jestli má závodník cit a koule na to brzdit později. A to mi vyhovuje, protože nejsem ten klasický obloučkář, co se vyváží za jinými,“ popsal se König.

Nejvíce bodů v MS superbiků Jakub Smrž 684,5

Karel Abraham 33

Ondřej Ježek 24

Jiří Mrkývka 23

Karel Hanika 5

Stáj Orelac Kawasaki, kde má nahradil Španěla Isaaca Vinalese, nežádá po Königovi zázraky. On sám si cíle nedává, dokonce ani nemůže. „Podmínkou smlouvy se španělským týmem bylo, abych si nekladl cíle. Chci se poučit z chyb, které jsem udělal v Indonésii, a postupně předvádět progres, který má smysl. Na litru se učí stále každý, ale je to neuvěřitelně zábavná motorka,“ těší se König.

Manažer Čihák mu věří: „Velmi důležitý bude začátek sezony. Vůbec nepochybuji, že výsledky přijdou. Máme největší obavu v tom, aby to ustál hlavou a nechtěl být hned vpředu. Kdyby si občas sáhnul na bod, bylo by to více než dobré. První sezona bude hodně těžká.“

Na mladého jezdce čeká dvanáct závodů, představí se na evropských okruzích i v Argentině, Indonésii a Austrálii. Jedním z vrcholů bude domácí podnik v Mostě koncem července. „Je to krásná trať, která mě moc baví, a třeba tam ukážeme hezký výsledek,“ přeje si König; Autodrom Most se stal jedním z jeho partnerů.