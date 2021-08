Bez mobilu a pro Lucy. Český hrdina MS superbiků věnoval úspěch nemocné sestře

„Moje nevlastní sestra koukala na závody z nemocnice,“ svěřil se devatenáctiletý motocyklový jezdec, který o víkendu ve třídě Supersportů 300 skončil na domácí trati třetí a šestý. Nejlíp ve své kariéře.

Na co vaše logo odkazuje?

Moje sestra má ve svých teprve třinácti letech rakovinu. Chtěl bych jí ty moje výsledky věnovat. Udělalo jí to radost. Ona je velká bojovnice a já tady bojoval pro ni.

Takže to pro vás hodně znamená.

Rozhodně. Motivuje ji to. Držím jí palce, ať to dokáže jako já.

A dokázal jste toho dost. Jak hodnotíte váš životní víkend?

Dopadl nad očekávání. V pódium jsem doufal, ale upřímně jsem tomu moc nevěřil. V neděli jsem byl blízko vítězství, ztratil jsem na prvního jen 1,2 vteřiny. Můžeme být pozitivně naladění do dalšího víkendu.

Poprvé jste vyskočil na stupně vítězů, jaký to byl pocit?

Úžasné, doma a poprvé na pódiu. Neuvěřitelné. Trošku mrzí penalizace za překročení traťových limitů a odsun ze druhého na třetí místo. Ale měl jsem snad zlomenou ruku z toho, jak jsem po dojezdu bušil do nádrže a děkoval fanouškům.

V neděli jste byl šestý.

Cítil jsem se mnohem líp než v sobotu. Dokonce jsem poprvé v životě vedl. Moc jsem si to užíval. Byl jsem vpředu a v klidu jsem byl schopný jet se špičkou. Bohužel přemotivovaný Japonec mě vystrčil a ztratil jsem vedoucí skupinku, což mě naštvalo.

Jaké je být první, když před sebou nikoho ze soupeřů nevidíte?

Krásné! Doufám, že to příště zažiju znova. Co se dělo za mnou, nevím, já koukám jen dopředu. Když někdo přiletí, tak přiletí a já zareaguji.

Dokázal jste si, že patříte do špičky?

Já to vím odjakživa. Jestli někdo pochyboval, snad jsem mu to ukázal.

Jak jste si užil české fanoušky?

Je krásné zase jezdit před nimi, svět se vrací do normálu. Snad jsem jim ukázal pěknou šou v esíčku po startu. Po závodě jsem jim spontánně hodil rukavice. Museli být spokojení. Nezažil jsem tolik soubojů jako tady, možná snad v italském mistráku. Byla to mela, ale tohle mě baví.

Šlo o váš nejtěžší víkend? Tlak na domácí trati bývá enormní.

Na jednu stranu jo, na jednu stranu ne. Výhodou je domácí trať a fanoušci, to mi pomohlo. Nejhorší pro mě bylo, že jsem od čtvrtka neměl telefon, až po závodech mi ho manažer Miloš Čihák vrátil. Sebral mi ho, ať se plně soustředím. Zdá se, že to přineslo ovoce, ale snad to nebude provozovat v dalších víkendech (smích).

Kdy jste poprvé telefon zapnul?

V neděli ráno jsem ho dostal na deset minut. A přišlo tolik zpráv, že se mi seknul, takže jsem ho vypnul.

Mluvil jste tedy s kamarádem Filipem Salačem, který jel mistrovství světa Moto3 v Rakousku?

Zavolal jsem mu přes kámoše Filipa Feigla, který tady taky závodil. Filip Salač měl strašnou radost. Prožívá to se mnou, jako já jsem prožíval s ním jeho pódium. Kvalifikaci v Rakousku pokazil kvůli mně, byly tam nějaké problémy, ale to nechci rozvádět.