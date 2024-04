König bude závodit v německém motocyklovém šampionátu, ukáže se i v Mostě

„Moc se tam těším, protože německý šampionát má velkou kvalitu. Jsou tam rychlí jezdci, například se zkušenostmi z vytrvalostního šampionátu, superbiků nebo z mistrovství světa. Konkurence je velká,“ uvedl König.

První závod jej čeká na začátku května na Sachsenringu, v červnu šampionát IDM zavítá také do Mostu.

König startoval v superbikovém MS dva roky. Pro letošek se mu nepodařilo zajistit dostatek financí, aby mohl v šampionátu pokračovat. „Vyjednat místo se nepovedlo ani v nižší třídě Supersportů. Zároveň nám přišlo škoda, kdyby Oliver přecházel na slabší motorku. Proto jsme kývli na IDM, kde pojede ve třídě superbiků,“ řekl jezdcův manažer Miloš Čihák.

Dvaadvacetiletý pražský rodák by se v MS superbiků mohl představit na divokou kartu v červenci v Mostě. „Je to v řešení. Uvidíme, jak to dopadne a třeba také v jaké kategorii to bude možné. Trať ale moc dobře znám a většinou se mi na ní dařilo,“ uvedl König.

V seriálu IDM by se rád pohyboval v elitní desítce. „Chci tam předvést své nejlepší výkony, dostávat se do kontaktu se soupeři. Budeme v novém týmu a na nové motorce. Uvidíme, jak na tom budeme po prvních závodech,“ dodal König, jehož přípravu na sezonu poznamenaly zdravotní problémy. Nejprve se zranil v motokrosu, poté si při nehodě na silniční motorce zlomil klíční kost.