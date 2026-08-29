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Oldschool závody v Mostě: lehce očesaný Lacko, drsně sešrotovaný Doubek

Petr Bílek
  20:48
Most, 29. 8. 2026, Autodrom Most, Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Martin Doubek...

Most, 29. 8. 2026, Autodrom Most, Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Martin Doubek (7) a jeho havárie ve třídě NASCAR Open, ve žlutém voze Claudio Cappelli. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Most, 29. 8. 2026, Autodrom Most, Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Závod NASCAR...
Most, 29. 8. 2026, Autodrom Most, Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Tahače, druhý...
Most, 29. 8. 2026, Autodrom Most, Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Martin Doubek...
Most, 29. 8. 2026, Autodrom Most, Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Druhý závod...
34 fotografií
Oldschool závodění v Mostě. Adamu Lackovi létaly plasty z tahače, Martinu Doubkovi se vznesl do vzduchu zadek jeho fordu, který sešrotovali dva soupeři; mezi nimi byl zmáčknutý jako sardinka. Domácí fanoušci se v sobotním programu Czech Truck & NASCAR Prix pódiového umístění českých barev nedočkali, ale bavili se královsky. Jezdci už méně.

„Hodně to naštve,“ odfrknul si Doubek, české želízko v evropské odnoži kultovní americké série NASCAR. Dvojnásobný šampion měl dvojnásobnou smůlu. V prvním závodě hlavní třídy V8GP ho o stupně vítězů připravila závada a dojel pátý, v kategorii Open zase skončil očesaný jako lednový vánoční stromeček mimo trať.

„V první jízdě se mi kus předního nárazníku sekl mezi zavěšení kola a přední pneumatiku, bohužel mě to zpomalilo na rovince a v první zatáčce mi nešlo zatočit. Mohla tam být trojka, bohužel jen pětka,“ smutnil, že ztratil bronzovou pozici.

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Ještě žhavější chvilky pro něj přišly v posledním závodě dne. Zástupce stáje Hendriks Motorsport kroužil na třetím místě, než se kvůli žluté vlajce přestalo závodit. Po restartu tlačenice v první šikaně, Čech se dostal do klinče Jense Beeusaera a Claudia Cappelliho a bylo zle. Ford Mustang se zadní částí odlepil od asfaltu, pak udělal hodiny, plasty létaly, Doubek dolétal.

Když v kačírku vystoupil z vozu, fanoušci mu aplaudovali, on jim mával. Pak si ještě půjčil mobil od traťového komisaře a hned se díval na záznam. Za jeden z důvodů karambolu viděl nestandardní restart.

„My byli v nájezdu na start a už svítily zelené, což nemělo. Půlka nás zaspala, včetně mě. Odletěl akorát první, který viděl zelenou, my ostatní ne. Dostal jsem se doprostřed a sejmuli mě, zmáčkli. Je po autě,“ tvářil se Doubek mrzutě.

Adam Lacko v tahači Iveco.

I další česká naděje dala naději fanouškům na pódium. Adam Lacko, pilot Buggyry ve vypůjčeném tahači Iveco, skončil v hlavním závodě evropského šampionátu tahačů takticky sedmý. Díky tomu v hendikepové jízdě, kde se osmička nejlepších na startu obrací, vyrážel z první řady. Chvíli se držel druhý, pak třetí, nakonec se propadl na pátou příčku.

Ani jemu plasty nezůstaly všechny, byť očesaný byl spíš lehce v zadní části svého vozu.

„Dal jsem do toho maximum, druhý závod byl hodně pro diváky, bylo hodně předjíždění, hodně jsem to brzdil, bránil jsem pódium zuby nehty, lítalo hodně plastů,“ shrnul Lacko, šampion z roku 2017, který se letos do seriálu epizodně vrátil po třech letech. Představil se už na Nürburgringu a teď se pere s pětitunovými monstry podruhé a naposledy.

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„Tohle byl správný starý truckracing. Zazávodil jsem si. Škoda, že nedopadla bedna, ale každý den není posvícení. Berme to pozitivně, zabojoval jsem, udělal jsem pěknou show pro fanoušky.“

Možná s tahačem od vlastní stáje by se na stupních vítězů udržel. „Ale to nejde takhle říct,“ nehrál si na kdyby, ač ho stroj od šestinásobného šampiona Jochena Hahna omezoval. „Čím víc kol naše auto mělo za sebou, tím zahřátější pneumatiky byly a přestávalo to zatáčet. Bylo to horší a horší. Ke konci jsem měl problém udržet se na trati. Je to holt technika, zabojoval jsem s tím, co jsem měl.“

V neděli se závodí znovu, možná dorazí i prezident Petr Pavel, častý návštěvník motoristických podniků.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Real Sociedad vs. EspaňolFotbal - 3. kolo - 29. 8. 2026:Real Sociedad vs. Espaňol //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.02
  • 20.00
  • 300.00
Poprad vs. HumennéHokej - - 29. 8. 2026:Poprad vs. Humenné //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.09
  • 6.00
  • 40.00
Eispiraten Crimmitschau vs. PlzeňHokej - - 29. 8. 2026:Eispiraten Crimmitschau vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 13.40
  • 14.20
  • 1.08
Ostrava vs. OlomoucFotbal - 6. kolo - 29. 8. 2026:Ostrava vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.60
  • 3.70
  • 6.60
Volynetsová vs. ValentováTenis - Finále - 29. 8. 2026:Volynetsová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 0:0
  • 1.24
  • -
  • 3.85
B. Bystrica vs. KFC KomárnoFotbal - 6. kolo - 29. 8. 2026:B. Bystrica vs. KFC Komárno //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 3.10
  • 2.40
Program a výsledky
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Výsledky

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