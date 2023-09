Buggyra měla při premiérové čtyřiadvacetihodinovce problémy, celkově je druhá

„Byla to extrémně náročná a dlouhá sezona. Od Dakaru jsme se nezastavili. Absolvovali jsme celý ročník vytrvalostních závodů a mezitím také několik dálkových rallye. Sezona endurance se od začátku vyvíjela dobře, během roku jsme vedli. Měli jsme párkrát smůlu, ale nedělali jsme velké chyby,“ uvedl šéf týmu Martin Koloc v tiskové zprávě.

Ve Španělsku hájili barvy Buggyry vedle základní týmové trojice Adama Lacka, Davida Vršeckého a Aliyyah Koloc ještě Jaroslav Janiš a Jaromír Jiřík. Podařilo se jim sice vyhrát kvalifikaci, do závodu ale po problémech s palivovým čerpadlem včas neodstartovali. Oprava mechanikům zabrala hodinu.

„Po vyhrané kvalifikaci jsme věděli, že máme rychlost. Proto jsme čekali trochu jiný začátek závodu, a ne že se začne hned po startu se servisem. Připadal jsem si trochu zoufale. Všichni na startu ujíždějí a já restartuju systémy a zkouším najít cestu, jak auto rozhejbat. Tým ale v boxech předvedl úžasnou práci, když našel problém, dokázal ho vyřešit a odjeli jsme zbytek závodu bez problémů,“ řekl Vršecký.

Pětice Buggyry se pak posunula na třetí místo ve své kategorii. „Měli jsme šanci a rychlost na to vyhrát. Nicméně je to dlouhý závod a je potřeba i trocha toho štěstí. A to na naší straně nebylo. Příští rok přijedeme silnější a připravenější a budeme mít více štěstí. Ale celkově jsem spokojený,“ uvedl Janiš, který v posledních letech fungoval spíše jako týmový inženýr a tým posílil jen pro tento závod.

Z celkového triumfu v kategorii GT4 se radoval korejský tým Atlas BX Motorsport, jehož jezdci ovládli čtyři z pěti závodů v seriálu. Buggyra byla nejrychlejší ve dvanáctihodinovce v belgickém Spa-Francorchamps.