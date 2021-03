Je mu 19 let, je zdravý a ani nepracuje v nemocnici. A tak by se Česku vakcíny proti covidu dočkal až bůhvíkdy. Filip Salač už ale v sobě jednu dávku má a brzy přijde další. „Bylo to dobrovolné, ale myslím si, že 99 procent všech lidí z padoku toho využilo,“ uvedl Salač pro ČTK. Jinak už třetím rokem závodník z motocyklového mistrovství světa. Stejnou nabídku dostaly v Bahrajnu i týmy formule 1. A dokonce i novináři.