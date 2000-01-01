Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc auto žhavé blondýnky skončilo v plamenech. Dramat se během závodů evropské odnože kultovní americké klasiky odehrálo víc, stejně tak v evropském šampionátu tahačů s účastí dakarského krále Martina Macíka. Největší karambol zastavil historickou sérii SuperSixties, piloti museli do nemocnice. Nechyběl prezident Petr Pavel, nadšenec do motorsportu a častý mostecký host.
Hlavní body programu byly dva, tradičně mistrovství Evropy tahačů v čele s obhájcem titulu Maďarem Norbertem Kissem. Závodí s číslem 1.
Druhým vrcholem je už tradičně EuroNASCAR, který se v Mostě jezdí od roku 2019. A bude ještě minimálně dvě sezony, promotér série prodloužil s vedením autodromu smlouvu.
Během nedělního závodu NASCAR třídy Open vzplál vůz Happinessy, jak si přezdívá německá pilotka Vanessa Neumannová. Nakonec pokračovala v jízdě. „Při nájezdu do první zatáčky jsem špatně zařadila, dostala jsem smyk a motor zhasl. Když jsem se ho snažila znovu nastartovat, přidala jsem plyn, čímž se do systému dostalo víc paliva. A to nespálené skončilo ve výfuku a kvůli horku vzplálo,“ líčila na svém Instagramu. Na autě s číslem 77 se vyjímá logo OnlyFans, platformy pro placený, obvykle lechtivý obsah. Portál ji sponzoruje.
Neumannová je první playmate měsíce z Playboye za volantem vozu NASCAR. Titul získala v německé a holandské mutaci.
Pětatřicetiletá playmate závodí za tým Bremotion, jezdí ve voze Chevrolet Camaro. V Mostě se jí nedařilo. V sobotu ji na start nepustily technické problémy, v neděli skončila devatenáctá, tedy třetí od konce. Získala ocenění Lady Trophy pro nejrychlejší ženu startovního pole, jenže jiná dáma nezávodila.
Nejen muži si přišli na autodromu na své, ženy se mohly kochat pohledem na fanouška v přestrojení za římského vojáka.
Hlavní pozornost českých fanoušků se ubírala na vůz NASCAR číslo 7 české hvězdy Martina Doubka.
Doubek, dvojnásobný šampion třídy 2, míval v Mostě smůlu, to už je historie.
O víkendu se pohyboval buď vpředu, anebo bavil fanoušky stíhacími jízdami.
Když takhle vyletěl z trati, dokázal se z 15. místa podrat až na konečné šesté.
Vozy NASCAR mají totožnou specifikaci, v paddocku je pro ně v kamionu i prodejna s náhradními díly.
Tradice v NASCAR - zaparkovat vůz pod stupni vítězů a vyskočit na něj. Takhle se radoval Ital Ercoli Gianmarco.
A na střechu se dostal také Thomas Krasonis, další z Doubkových přemožitelů v jeho stříbrných závodech.
Doubek v sobotu skončil druhý v elitní kategorii Pro, v neděli ve třídě Open.
V kategorii Open usiluje Doubek o třetí titul, od vedoucího Řeka Krasonise (uprostřed) ho v průběžném pořadí dělí pět bodů. Zbývají dva podniky, které rozdělují dvojnásobný počet bodů.
S fotoaparátem běhal po autodromu také český prezident Petr Pavel, fotil si i jezdce na startovním roštu.
Už ve čtvrtek Pavel řídil vůz NASCAR pod Doubkovým dozorem. Za deště zvládl deset okruhů. „A při závodech mi říkal, že by si to za rok rád zopakoval za sucha,“ prozradil Doubek.
Řidič Doubek a spolujezdec Pavel. A pak taky řidič Pavel a spolujezdec Doubek, když se prohodili.
Sérii SuperSixtes hned při startu prvního, sobotního, závodu zastavila hromadná nehoda hned po startu. Srazila se čtyři auta a nevypadalo to pěkně. Mezi havarovanými byl vůz Triumph TR4, který řídil Valentin Junck.
Všechny záchranné a technické složky zareagovaly rychle a profesionálně, na dráhu musely i sanitky.
Odtahová služba naložila jedno z havarovaných vozidel, Ford Falcon Sprint. Několik pilotů muselo do nemocnice, promotér pak s úlevou oznámil, že jezdci jsou v pořádku a jeden zůstal ve špitále pro jistotu na pozorování.
Historické vozy fanoušky uhranuly. Zde Theo van Gammeren a jeho Porsche 911.
Bernd Horlacher s Mini Cooper S, v zatáčce se mu zvedlo kolo, jako kdyby za volantem seděl Mr. Bean. Postava z komediálního sitcomu ikonický vůz taky řídila, ale model z konce sedmdesátých let minulého století.
Vítězný Michiel Campagne s Chevroletem Corvette Grand Sport zdraví fanoušky.
Tomas Toffel ze Švýcarska s číslem 34 havaroval v závodě EuroNASCAR Open.
Také Američan Jordan O’Brien se dostal mimo trať a kusy karoserie létaly vzduchem.
Otevřeno? Furt! Stánků s občerstvením bylo dost, v paddocku nabízeli klobásu za 155 korun.
Zvědaví byli také na Martina Macíka, dvojnásobného vítěze Rallye Dakar v kamionech. Poprvé závodil na asfaltu v evropském šampionátu tahačů.
Zatočil se v první šikaně u svahu, kde je nejvyšší koncentrace fanoušků.
Macík byl obletovaný, fanouškovskou základnu má velkou. Se svými příznivci horlivě debatoval a vše jim vysvětloval.
Stupně vítězů v tahačích bez české účasti, Macík končil v závěru startovního pole. Neví, zda si to za rok zopakuje, ale svoji účast si prý užíval. „Pomohlo mi to z dakarské letargie,“ uvedl.
