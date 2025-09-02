OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  8:25
Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto skončilo v plamenech. Dramat se během závodů evropské odnože kultovní americké klasiky odehrálo víc. Největší karambol zastavil historickou sérii SuperSixties, piloti museli do nemocnice. Mezi diváky nechyběl ani prezident Petr Pavel.
OBRAZEM: Nejen playmate v hořícím autě s logem OnlyFans Norbert Kiss v čele druhého závodu ME tahačů v Mostě Tlačenice po startu nedělního závodu NASCAR Euro Series v Mostu Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most. Americké vlajky. Během nedělního závodu NASCAR Euro Series v Mostu vzplál vůz Happinessy, ale... Němka Vanessa Neumannová je první playmate za volantem vozu NASCAR. Němka Vanessa Neumannová je první playmate za volantem vozu NASCAR. Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most Fanoušek jako římský voják. Auto Martina Doubka před startem závodu v Mostě. Martin Doubek v závodu Euroserie NASCAR Pro. Martin Doubek (číslo 7) na trati nedělního závodu NASCAR Euro Series v Mostu Martin Doubek (vpředu měl kolizi) a vyjel z trati - NASCAR Euro Serie,...

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Jsem požehnaný, říká Vine. Po děsivém loňském pádu se bál: Co budu dělat?

Vztyčil v cíli dva prsty na znamení druhého vítězství v letošním ročníku Vuelty. Ale klidně mohl Jay Vine vztyčit i čtyři. Tolik triumfů už devětadvacetiletý Australan nasbíral na španělské Grand...

3. září 2025  8:48

Dvě cesty na fotbalový šampionát. Jak v baráži dosáhnout na domácí semifinále?

Důležitý může být každý bod, dokonce každý vstřelený gól. Boj českých fotbalistů o postup na mistrovství světa 2026 pátečním utkáním v Černé Hoře vstoupí do druhé poloviny. Jak se Česko může na...

3. září 2025  7:57

Každý to s námi bude mít složité, říká Hyský. Odejde Vecheta do Pardubic?

Nejlepší vstup do prvoligové sezony v historii klubu zažívají karvinští fotbalisté. Po sedmi kolech mají 12 bodů a jsou sedmí. A to ještě nezvládli domácí duely se Zlínem (0:1) a Bohemians (1:2)....

3. září 2025  7:34

Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet

Spasitel, který by zachřestil zlaťáky, se ještě neobjevil. Fanoušci ohroženého hokejového Litvínova ale ukazují, že je co a pro koho zachraňovat. Sami během dvou dnů veřejné sbírky vybrali už více...

3. září 2025  7:11

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

Obrovská smůla pro Markétu Vondroušovou, do čtvrtfinále tenisového US Open proti světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska nenastoupila kvůli zranění kolene. V New Yorku končí i Barbora...

2. září 2025  23:24,  aktualizováno  3.9 6:55

Lotyši mají trable i nadšeného Porzingise. A Češi poslední šanci na zlepšení dojmů

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Postupně si odškrtli souboje s velikým Neemiasem Quetou, všestranným Alperenem Segünem a nezastavitelným Nikolou Jokičem. Nyní české reprezentanty v posledním zápase na EuroBasketu čeká další...

3. září 2025  6:14

Siniaková prošla přes Venus W. a její o 23 let mladší parťačku do semifinále deblu

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále ženské čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily na betonovém povrchu v New Yorku americko-kanadskou dvojici Venus...

3. září 2025  2:03,  aktualizováno  2:36

Potřeboval jsem dostat facku. Jak Hranáče (ne)vykolejil první rok v Hoffenheimu

Premium

Chvilku trvá, než se rozpovídá. Pět, deset minut, až pak se rozjede. A nakonec po půlhodině uzná: „Jsem trochu jako dieselový motor.“ Platilo to i pro první rok, kdy se stoper fotbalové reprezentace...

3. září 2025

Italové si vyšlápli na Španělsko. Dončič dotáhl Slovince k postupu

Řečtí basketbalisté bez zdravotně indisponované hvězdy Janise Adetokunba na EuroBasketu podlehli Bosně a Hercegovině 77:80 a po třech výhrách utrpěli první porážku. Postup ze skupiny C v kyperském...

2. září 2025  17:34,  aktualizováno  23:09

EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snaží i česká reprezentace. Jaký je...

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  2.9 22:58

Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Fotbalový útočník Erik Prekop je slávistou. Úřadující český šampion sedmadvacetiletého slovenského hroťáka přivedl z Ostravy a stihl ho zaregistrovat těsně před uzávěrkou soupisek pro Ligu mistrů....

2. září 2025  22:40

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

2. září 2025  22:07

