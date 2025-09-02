|
OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata
KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?
Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...
Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...
Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť
První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...
Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová
Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...
Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky
Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....
Jsem požehnaný, říká Vine. Po děsivém loňském pádu se bál: Co budu dělat?
Vztyčil v cíli dva prsty na znamení druhého vítězství v letošním ročníku Vuelty. Ale klidně mohl Jay Vine vztyčit i čtyři. Tolik triumfů už devětadvacetiletý Australan nasbíral na španělské Grand...
Dvě cesty na fotbalový šampionát. Jak v baráži dosáhnout na domácí semifinále?
Důležitý může být každý bod, dokonce každý vstřelený gól. Boj českých fotbalistů o postup na mistrovství světa 2026 pátečním utkáním v Černé Hoře vstoupí do druhé poloviny. Jak se Česko může na...
Každý to s námi bude mít složité, říká Hyský. Odejde Vecheta do Pardubic?
Nejlepší vstup do prvoligové sezony v historii klubu zažívají karvinští fotbalisté. Po sedmi kolech mají 12 bodů a jsou sedmí. A to ještě nezvládli domácí duely se Zlínem (0:1) a Bohemians (1:2)....
Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet
Spasitel, který by zachřestil zlaťáky, se ještě neobjevil. Fanoušci ohroženého hokejového Litvínova ale ukazují, že je co a pro koho zachraňovat. Sami během dvou dnů veřejné sbírky vybrali už více...
Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli
Obrovská smůla pro Markétu Vondroušovou, do čtvrtfinále tenisového US Open proti světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska nenastoupila kvůli zranění kolene. V New Yorku končí i Barbora...
Lotyši mají trable i nadšeného Porzingise. A Češi poslední šanci na zlepšení dojmů
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Postupně si odškrtli souboje s velikým Neemiasem Quetou, všestranným Alperenem Segünem a nezastavitelným Nikolou Jokičem. Nyní české reprezentanty v posledním zápase na EuroBasketu čeká další...
Siniaková prošla přes Venus W. a její o 23 let mladší parťačku do semifinále deblu
Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále ženské čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily na betonovém povrchu v New Yorku americko-kanadskou dvojici Venus...
Potřeboval jsem dostat facku. Jak Hranáče (ne)vykolejil první rok v Hoffenheimu
Chvilku trvá, než se rozpovídá. Pět, deset minut, až pak se rozjede. A nakonec po půlhodině uzná: „Jsem trochu jako dieselový motor.“ Platilo to i pro první rok, kdy se stoper fotbalové reprezentace...
Italové si vyšlápli na Španělsko. Dončič dotáhl Slovince k postupu
Řečtí basketbalisté bez zdravotně indisponované hvězdy Janise Adetokunba na EuroBasketu podlehli Bosně a Hercegovině 77:80 a po třech výhrách utrpěli první porážku. Postup ze skupiny C v kyperském...
EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté
Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snaží i česká reprezentace. Jaký je...
Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník
Fotbalový útočník Erik Prekop je slávistou. Úřadující český šampion sedmadvacetiletého slovenského hroťáka přivedl z Ostravy a stihl ho zaregistrovat těsně před uzávěrkou soupisek pro Ligu mistrů....
Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat
Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...