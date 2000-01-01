Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice Vanessa Neumannová, která si na sociálních sítích říká Happinessa. V paddocku se to ženami hemžilo, a to nejen v rolích umbrella girls. Do Mostu se na tahače a vozy NASCAR přišly podívat i známé osobnosti jako český prezident Petr Pavel (tradičně s foťákem), hokejová legenda Jiří Šlégr, mistr světa v hokeji David Kämpf či herec Otakar Brousek mladší. Závodil také Nelson Piquet junior, syn trojnásobného mistra světa formule 1.
Autor: Autodrom Most
Velký návrat, Adam Lacko z Buggyry se ve vypůjčeném trucku Iveco ukázal v mistrovství Evropy tahačů po třech letech. V minulosti už získal i jeden titul.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Evropská odnož kultovní americké série NASCAR je spolu s tahači lákadlem mosteckého autodromu, víkend navštívilo 46 600 diváků. Meziroční nárůst je o více než tři tisíce fanoušků.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Vanessa Neumannová alias Happinessa skončila v NASCAR třídy Open na 15. a 18. místě. Sponzoruje ji platforma OnlyFans, kde má také účet. Ukazuje na něm zákulisí motorsportu.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Vanessa Neumannová má na autě svou přezdívku ze sociálních sítí Happinessa, dokonce i ve startovních a výsledkových listinách figuruje pod ní a ne pod svým příjmením.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Happinessa patřila mezi nejčastější terč fanoušků. Připravena pro ně měla plno dárkových předmětů. Spolu s ní se diváci fotili i s její parťačkou Maralou Ghazarianovou ze Švýcarska.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Fanoušek s podepsanou kartičkou od Happinessy, která je německou, nizozemskou a českou Playmate. V tuzemské verzi Playboye vystupovala s českým pilotem Martinem Doubkem.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Vanessa Neumannová a Martin Doubek v magazínu Playboy. Focení probíhalo na mosteckém autodromu.
Autor: Alžběta Jungrová
Maral Ghazarianová ze Švýcarska patří mezi další ženy za volantem, jezdí nováčkovskou třídu NASCAR nazvanou Rookie Challenge. Před nedělním závodem popřála štěstí Martinu Doubkovi.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Tahače se v Mostě jely už po 34. v historii. A nabídly kontaktní souboje, viz očesaný tahač Lukeho Garretta.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Ani tahače nejsou ženám nepřístupné. Vítězkou posledního mosteckého závodu se stala německá legenda Stephanie Halmová, která pak na dálku posílala polibek.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Žena, která vládla mužům! Halmová si podrobila dva šampiony, stříbrného Norberta Kisse a domácího Adama Lacka.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Ženy měly v Mostě velkou roli - jedna z členek štábu promotéra FIA dohlížela na závody tahačů.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Halmová není jediná žena za volantem pětitunového tahače, v Mostě závodila také Emma Mäkinenová. V tahačích navazuje na svého tátu Miku.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Finka Mäkinenová ve své vlasti propaguje účast žen v motorsportu, s kamarádkami z okruhových závodů spoluzaložila komunitu Girls Edition Racing. „Naším cílem je povzbudit ženy a dívky k zapojení do motoristického sportu. Už jsme uspořádaly jednu akci v Laponsku, kde si každý mohl vyzkoušet rallye a driftování. Akce se zúčastnili i Marcus Grönholm a Mika Salo.“
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Na startu závodu tahačů byla vystavená nová trofej Goodyear Wingfoot Award, držitele vybírají fanoušci na internetu. V Mostě ukázali na Lukase Hahna, který dokázal v sobotu vyhrát a porazit i svého otce Jochena.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
V paddocku byla umístěna informační a podpisová tabule o gynekologické nemoci endometrióza s připomínkou, že s ní „závodí“ jedna z deseti žen.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Fanoušci série NASCAR. Stejně jako ostatní mohli do paddocku mezi jezdce a závodní techniku.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Fotograf a také český prezident Petr Pavel. Je pravidelným návštěvníkem motoristických podniků.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Petr Pavel zavítal i do stanu české stáje Buggyra, pilot Adam Lacko s dcerou se s ním vyfotili.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
A prezident zašel také na startovní rošt, kde povzbudil Martina Doubka. Dvojnásobný šampion NASCAR pak vybojoval bronz ve třídě Open.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Český prezident Petr Pavel před kamionem týmu Buggyra ZM Racing pro Rallye Dakar.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Když stíhal, vyhověl. Prezident Petr Pavel žádosti o selfie s fanoušky neodmítal.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Doktor Tomáš Šebek, který je známý z působení na sociálních sítích, si závodní víkend nenechal ujít. Už před ním si zajezdil ve voze NASCAR od týmu Hendriks Motorsport, za který závodí Martin Doubek.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Jiří Šlégr a Jiří Šlégl. Aneb hokejová modla a olympijský vítěz s moderátorem víkendu a motoristickým novinářem.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Jiří Šlégr, člen hokejového Triple Gold Clubu a spolumajitel Vervy Litvínov, startuje závod NASCAR ikonickým startovním proslovem „Drivers, start your engines!“
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Z hokejového Litvínova dorazil i mistr světa David Kämpf, letní navrátilec z NHL. Fanoušky nezůstal nepovšimnut.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Vůz Sebastiaana Bleekemolena vypadá jako z animovaných Aut díky okenní ochraně před sluncem.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Při závodech NASCAR na mosteckém okruhu byly k vidění také grid girls.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Fanoušek s českou vlajkou na startovním roštu u vozu NASCAR českého pilota Martina Doubka.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Slunce ve tváři a nejspíš i v duši. Umbrella girl na startovním roštu před závodem NASCAR.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Největší bouračka víkendu. Skřípnutý Martin Doubek (číslo 7) a jeho havárie ve třídě NASCAR Open, ve žlutém voze Claudio Cappelli.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Pohled na karambol z větší perspektivy. Nehoda se stala po restartu sobotního závodu v první šikaně, tedy před hlavním stanovištěm fanoušků.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Doubek po havárii odjel z trati s fotografy. „Aspoň máš pěkný fotky!“ hecovali ho. „Ale já chtěl body!“ kontroval.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Martin Doubek na trati. Fanoušky cítil. „Byl plný svah i tribuna, luxusní fanoušci, to závodníka žene a motivuje.“
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Ačkoli Doubka problémy neopouštěly, navzdory haprující převodovce v neděli urval bronz ve třídě Open.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Původně - asi omylem - byl Nelson Piquet jr. (číslo 48) zařazený i do nováčkovské třídy NASCAR. Závodil ale v hlavní kategorii V8GP. Aby ne, když Brazilec má za sebou starty ve formuli 1, americkém NASCAR a je mistrem světa Formule E. V Mostě obsadil dvakrát deváté místo.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Nelson Piquet jr. na závodech v Mostě v boxu týmu Alumitec.
Autor: NASCAR Euro Series / Nina
Tahač Buggyra byl na autodromu jen na dálkové ovládání, Lacko si půjčil Iveco od šestinásobného evropského šampiona Jochena Hahna.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Slogan českého týmu Dycky Buggyra vycházející ze seriálu Most! zdobí propůjčený tahač.
Autor: Petr Bílek, MF DNES
Po závodě Lacko slavil bronz s fanoušky tím, že nechal zakouřit z gum.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Herec a moderátor Dalibor Gondík závodil v NASCAR ve třídě Rookie Challenge a ne špatně, obsadil 11. místo.
Autor: Autodrom Most
Fandil mu i další herec Otakar Brousek mladší, jehož syn byl v minulosti manželem Gondíkovy sestry Adély.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES