Tragédie na Nürburgringu. Jsem šokovaný, reagoval na smrtelnou nehodu Verstappen

  22:50
Při hromadné nehodě v kvalifikačním závodě na čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu v sobotu zemřel jeden z jezdců. Organizátoři potvrdili, že šestašedesátiletý finský rodák Juha Miettinen podlehl v lékařském centru zraněním, poté co byl vyproštěn z vozu. Do havárie se zhruba po půlhodině čtyřhodinového závodu zapletlo sedm aut. Žádný další jezdec nebyl v ohrožení života.
Juha Miettinen ve vozu BMW na Nürburgringu. | foto: Profimedia.cz

„Během prvního kvalifikačního závodu došlo k vážné nehodě zahrnující sedm závodníků. Ředitelství závodu klání okamžitě zastavilo, aby umožnilo rychlý zásah a záchrané práce,“ stojí v oficiálním prohlášení organizátorů.

„Přes okamžitý příjezd záchraných složek nebyli lékaři schopní zachránit Juhu Miettinena poté, co byl vyproštěn z vozu.“

Podle organizátorů bude nedělnímu startu předcházet minuta ticha.

Nürburgring až do nehody Nikiho Laudy v roce 1976 hostil závody mistrovství světa formule 1.

Závodu se zúčastnil také čtyřnásobný šampion F1 Max Verstappen. V momentě kolize ale seděl za volantem Mercedesu-AMG Nizozemcův rakouský kolega Lucas Auer, kterému se podařilo nehodě vyhnout.

„Jsem šokovaný tím, co se dnes stalo. Motorsport všichni milujeme, ale v okamžicích, jako je tento, si musíme připomenout, jak dokáže být nebezpečný. Upřímnou soustrast Juhově rodině a blízkým,“ napsal na Instagramu Verstappen, jenž tento víkend využívá k přípravě na debut v závodě na 24 hodin na Nürburgringu 16. a 17. května.

18. dubna 2026,  aktualizováno  20:33

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

