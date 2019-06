Nuda na okruzích. Formule 1 nutně potřebuje revoluci, je předvídatelná

Byl to dokonce tak nudný závod, že i respektovaný britský žurnalista Oliver Brown z Telegraphu napsal: „Byl to nejhorší závod, který jsem kdy viděl. F1 se musí změnit, nebo tento sport zemře.“

A ve svém komentáři pak přidal: „Každý sport občas prožívá nudu, fotbal třeba při bezgólových remízách. Ale problémem je to, že v F1 se z toho stává norma, nikoliv výjimka.“

Ten závod uspával dokonce tak, že Josef Král, závodník a komentátor F1, upřímně říká: „F1 těží z historie značky. Být tak nudný závod v jiné sérii, byla by to tragédie, příště už by se nikdo nekoukal.“ Takhle se v neděli miliony diváků zase vrátí k obrazovkám a budou - dost možná marně - čekat, že Lewis Hamilton tentokrát v Rakousku nevyhraje. A že se v devátém závodě sezony už dočká taky jiná značka než neporazitelný Mercedes.

„Naprosto chápu, když někdo řekne, že závod byl nuda. Ale neviňte z toho jezdce, protože my pravidla neurčujeme. Měli byste dostat pod tlak lidi ve vedení, aby dělali svoji práci. Asi se snaží, ale už několik let dělají akorát špatná rozhodnutí,“ řekl v neděli Lewis Hamilton.

Nálepku nudy i ideálního uspávadla po nedělním obědě má F1 už roky. Často nepatřičně, protože kouzlo se z jejího DNA rozhodně nevytratilo odchodem Senny, Prosta či Schumachera. Nabízela boje, vzrušení i akci. Jenže teď i těm nejvěrnějším došla munice, jak hájit krásu tohoto sportu. Léta je tu dominance jedné značky, a ač sezona není ještě v polovině, stejně nikdo nepochybuje, že titul znovu získá Hamilton. A nejspíš zkraje příští sezony Brit vymaže „nepřekonatelné“ schumacherovské rekordy.

A když už je Mercedes letos poražen, zasáhnou sportovní komisaři tvrdým trestem pro Sebastiana Vettela jako v Kanadě!

Přitom leckdo čekal, že okysličení a životabudič přijde s novým majitelem, který před třemi lety šampionát koupil. Jenže i když pro americkou společnost Liberty Media pracuje Ross Brawn, ostřílený machr z F1, stejně se série z propasti nedostává, naopak temno se ještě prohlubuje.

„Přicházejí na poslední chvíli s návrhy, které vymyslí někdo během šesti minut na záchodě. To je zásadní problém. Pomohl by velký restart, protože mi F1 přijde jako zkostnatělý a zastaralý produkt,“ kritizuje dění Král. „Auta jsou sice technologicky napřed, ale nikdo neví, co v těch autech vlastně je. F1 je na placených kanálech a chybí akce, na kterých by se dostávala mezi další diváky, kteří ty placené kanály nemají. Když už vedení nějakou akci udělá, je to spíš ostuda.“

Jeden „záchodový návrh“ teď šéfům týmů přistál na stole před závodem v Rakousku. Hlasovali, zda se nevrátí k loňským typům pneumatik. S těmi měl Mercedes potíže, zatímco na letošních vévodí. Už jen to, že měníte pravidla během sezony, je zvláštní. A co víc - staronové gumy by byly k dispozici až v Mexiku, čtyři závody před koncem, kdy už o titulu bude (nejspíš dávno) rozhodnuto. Páteční hlasování skončilo patem, takže se nic nemění.

Zatímco Hamilton logicky pokyvoval, Vettel naštvaně glosoval: „Příště hlasujme o tom, že o ničem hlasovat nebudeme, a dejme všechnu moc Rossovi (Brawnovi).“

Ano, F1 se ocitla na rozcestí. Možná už kráčí po špatné cestě, ale nejhorší na všem je, že jí chybí vůdce, který by ji zase nasměroval. Je logické, že se kolos nedokáže proměnit lusknutím prstů, jenže zpovzdálí se zdá, že se ani příliš změnit nechce.

10 závodů v řadě vyhrál Mercedes. V neděli může vyrovnat rekord McLarenu (1988). 45krát získal Mercedes od roku 2014 v jednom klání první a druhé místo. Letos šestkrát. 80 výher může mít v neděli Lewis Hamilton. Rekord drží Michael Schumacher (91).

Mnozí se upínali k roku 2021, kdy měla nastat velká přestavba pravidel. Jenže i v politickém zákulisí má Mercedes silný vliv. Pragmaticky si nepřeje velké změny, touží zůstat č. 1 a těží ze slabosti majitelů. A tak, ačkoliv ještě regule nejsou zveřejněné, pronikají ze zákulisí informace, že budou kompromisem a příliš změn nepřinesou. Vítězí argument automobilek, že novinky znamenají vývoj a ten vysoké investice.

„F1 je už třicet let identická. Tvar aut je stejný, mění se sem tam křidélko. Je to evoluce, ale chybí revoluce. Přitom většina sérií revolucí prošla či projde jako GT, prototypy v Le Mans. V F1 se toho bojí. Chtějí vyhovět všem - automobilkám, divákům - ale na ten alibismus všichni doplácejí. Není tu nikdo, kdo by diktoval směr,“ říká Král.

A tak divák u televizí strádá, tedy pokud ji nezapíná v touze usnout. Vždyť i Králův komentátorský parťák Tomáš Richtr přiznává: „Je to pro nás dnes těžší. Jsme prodavači produktu jménem F1 a ten se nám teď lidem blbě prodává.“