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Nová éra Buggyry. Místo Tatry si pro Dakar a další rallye vybrala kamion Mercedes

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  18:30
Nový kamion týmu Buggyra ZM Racing, na dálkové soutěže bude nasazovat Mercedes...

Nový kamion týmu Buggyra ZM Racing, na dálkové soutěže bude nasazovat Mercedes Zetros. Vizualizace. | foto: Buggyra ZM Racing

Nový kamion týmu Buggyra ZM Racing, na dálkové soutěže bude nasazovat Mercedes...
Nový kamion týmu Buggyra ZM Racing, na dálkové soutěže bude nasazovat Mercedes...
Nový kamion týmu Buggyra ZM Racing, na dálkové soutěže bude nasazovat Mercedes...
Nový kamion týmu Buggyra ZM Racing, na dálkové soutěže bude nasazovat Mercedes...
27 fotografií
Už ne Tatra, ale Mercedes-Benz! Závodní stáj Buggyra mění pro Dakar 2027 kamion, čímž zahajuje nový víceletý projekt v dálkových soutěžích s podporou globální značky a vstupuje do nové kapitoly své dakarské historie. Využívat bude vůz Mercedes Zetros.

„Závody tahačů jsou důležitým pilířem našich závodních aktivit již od našich začátků před více než padesáti lety. Od té doby jsme získali řadu mistrovských titulů v Evropě, ale také v Číně a Indii,“ připomněl Martin Koloc, šéf Buggyra ZM Racing. „Více než deset let se s našimi kamiony účastníme Rallye Dakar, kde jsme v roce 2023 dosáhli na celkové páté místo. Zetros je jedním z nejznámějších terénních nákladních vozů, takže spojení zkušeností Buggyry ze závodů kamionů s Mercedesem Zetros dává naprostý smysl. Na tento projekt se opravdu velmi těším.“

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Zahájení bylo slavností – v sobotu v Le Mans během speciální prezentace, která se uskutečnila v rámci legendárního závodního víkendu 24 Heures Camions na okruhu Bugatti.

Hlavním cílem je Rallye Dakar v lednu 2027 a následně i Africa Eco Race na přelomu ledna a února. Nový projekt povede Martin Šoltys, jeden z nejzkušenějších dakarských závodníků Buggyry a nově i technický ředitel truckové sekce. Osminásobný účastník nejslavnější rallye planety přinese do vývoje i samotného závodního programu své rozsáhlé zkušenosti z dálkových soutěží.

„Jsme aktuálně na závodech v Maroku ještě s Invictusem, ale na Dakar i na Africa Eco Race pojedeme už s novým speciálem,“ hlásil Šoltys z Afriky. „Stavíme dva vozy. Mercedes je světový lídr a na spolupráci se moc těším.“

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Šoltyse na Dakaru doplní Téo Calvet, čtyřnásobný mistr Francie v závodech tahačů, jezdec Buggyra France Academy a ambasador značky Daimler Truck France. Už loni sbíral na Dakaru zkušenosti. Projektu se účastní i Aliyyah Kolocová jako oficiální testovací a náhradní pilotka.

Kompletní jezdeckou sestavu pro Rallye Dakar 2027 tým Buggyra oficiálně potvrdí na tiskové konferenci v polovině listopadu.

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