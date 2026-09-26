Nová éra Buggyry. Místo Tatry si pro Dakar a další rallye vybrala kamion Mercedes

„Závody tahačů jsou důležitým pilířem našich závodních aktivit již od našich začátků před více než padesáti lety. Od té doby jsme získali řadu mistrovských titulů v Evropě, ale také v Číně a Indii,“ připomněl Martin Koloc, šéf Buggyra ZM Racing. „Více než deset let se s našimi kamiony účastníme Rallye Dakar, kde jsme v roce 2023 dosáhli na celkové páté místo. Zetros je jedním z nejznámějších terénních nákladních vozů, takže spojení zkušeností Buggyry ze závodů kamionů s Mercedesem Zetros dává naprostý smysl. Na tento projekt se opravdu velmi těším.“
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Zahájení bylo slavností – v sobotu v Le Mans během speciální prezentace, která se uskutečnila v rámci legendárního závodního víkendu 24 Heures Camions na okruhu Bugatti.
Hlavním cílem je Rallye Dakar v lednu 2027 a následně i Africa Eco Race na přelomu ledna a února. Nový projekt povede Martin Šoltys, jeden z nejzkušenějších dakarských závodníků Buggyry a nově i technický ředitel truckové sekce. Osminásobný účastník nejslavnější rallye planety přinese do vývoje i samotného závodního programu své rozsáhlé zkušenosti z dálkových soutěží.
„Jsme aktuálně na závodech v Maroku ještě s Invictusem, ale na Dakar i na Africa Eco Race pojedeme už s novým speciálem,“ hlásil Šoltys z Afriky. „Stavíme dva vozy. Mercedes je světový lídr a na spolupráci se moc těším.“
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Šoltyse na Dakaru doplní Téo Calvet, čtyřnásobný mistr Francie v závodech tahačů, jezdec Buggyra France Academy a ambasador značky Daimler Truck France. Už loni sbíral na Dakaru zkušenosti. Projektu se účastní i Aliyyah Kolocová jako oficiální testovací a náhradní pilotka.
Kompletní jezdeckou sestavu pro Rallye Dakar 2027 tým Buggyra oficiálně potvrdí na tiskové konferenci v polovině listopadu.