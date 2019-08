Nejlepší jezdec ve formuli je Verstappen, řekl Rosberg a popsal důvody

Při Velké ceně Maďarska na Hungaroringu vybojoval jedenadvacetiletý Verstappen první pole position kariéry a v závodě jen těsně přišel o vítězství. V souboji s Hamiltonem v silnějším vozu Mercedesu se držel až do cíle.



Právě s britským šampionem je nyní často porovnáván a Nico Rosberg se připojil k šéfovi Red Bullu Cristianu Hornerovi, který už nějaký čas říká, že Verstappen je lepší než Hamilton.

„V tento moment je Max Verstappen nejlepším jezdcem formule 1. Dokonce o trochu lepší než Hamilton. Odvádí neuvěřitelnou práci,“ nechal se slyšet Rosberg poté, co Nizozemec v pomalejším voze dokázal v kvalifikaci porazit oba zástupce stáje Mercedes.

Přirozený talent

„Za prvé je to přirozený talent,“ říká Rosberg. „Neuvěřitelný přirozený talent. Stejný jako Senna nebo Hamilton, jeden z vůbec největších deseti talentů, co se kdy objevili.“

Absolutní sebejistota

Za druhé Rosberg vynesl Verstappenovu nezlomnou sebejistotou, který hraničí až s narcismem čí arogancí. Podle něj to však není negativum. „Měli to všichni velcí jezdci - Schumacher, Senna... Ti všichni vládli nezlomnou sebejistotou, což třeba naneštěstí nikdy nebyl můj případ. Myslím, že on jí má ohromné množství.

Právě to podle Rosberga pomohlo překonat Verstappenovi kritické období v roce 2018, kdy všichni rozebírali jeho chyby a řešili, zdali je na formuli 1 dost spolehlivý. „Dodává vám odolnost,“ říká. „V F1 je ohromné množství tlaku, tolik názorů. politiky, že jen nezlomná důvěra ve vlastní schopnosti vás od toho ochrání a umožní vám zachovat si čistou hlavu.“

„Navíc mu dokonale sedí auto,“ říká Rosberg. „Bylo to vidět v kvalifikaci, jak dokázal jet jako po kolejích. Spolu s týmem našel cestu, jak postavit vůz jemu přímo na míru.“ To je také umění, mnohým jezdcům se za kariéru F1 často nepovede získat monopost, který by jim dokonale seděl.

Zkušenost v mladém věku

Max Verstappen debutoval v F1 v roce 2015 v osmnácti letech. Dnes mu je 21 let a s celkem 92 absolvovanými velkými cenami se řadí na osmou příčku v pořadí současných jezdců. To mu dává obrovskou výhodu. Takovou kombinaci mládí a zkušeností ještě nikdo ve formuli 1 neměl. Proto podle Rosberga může bojovat s Hamiltonem v lepším voze, protože schopnosti mistra světa již s věkem lehce upadají. Ačkoliv je stále neuvěřitelně dobrý.

„Závodní jezdci jsou v nejlepším věku těsně po třicítce, poté lehce zpomalují, ale zase mají zkušenosti, které v našem sportu hrají ohromnou roli. Takže jak stárnete, sice postupně přicházíte o některé vrozenou rychlost a reakce, ale nahrazujete je zkušeností. Jenže Max je ještě mladý, na absolutním vrcholu co se týká myšlení a reakcí, ale už je také zkušený. To je nesmírně účinná kombinace,“ vysvětloval bývalý mistr světa.

Totální zaujetí

„Pro sport obětuje naprosto všechno. Byli jsme toho svědky už v závodech motokár, viděli jeho chování, jeho práci s inženýry, jeho sebeobětování závodům. S někým takovým se obtížně bojuje,“ dodal Nico Rosberg.