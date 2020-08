Hulku, až jindy. Německý jezdec dál marně čeká na slávu ve formuli 1

11:12 , aktualizováno 11:12

Ne, ne a zase ne. A kdoví jestli to v neděli na okruhu v Silverstone nebyla pro Nika Hülkenberga vůbec poslední šance, jak se zbavit smutného prokletí. Zda ještě přijde nějaké příště. „Skvělý výsledek by mi samozřejmě pomohl, byla by to ta nejlepší reklama. Zároveň vím, že šéfové týmů se nerozhodují jen podle jednoho závodu,“ tvrdí Hülkenberg. „Ale během několika týdnů bych o své budoucnosti měl vědět víc.“