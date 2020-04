Trojnásobný šampion ploché dráhy Pedersen má koronavirus

Dvaačtyřicetiletý Pedersen se nechal otestovat po návratu z Sheffieldu, kde v jednom ze svých klubových angažmá absolvoval 19. března mediální a tréninkový den. Začal totiž cítit typické symptomy choroby.

„Začal jsem kašlat, pak se přidaly bolesti hlavy a cítil jsem se velmi unavený. Potom jsem měl i průjem a pár dní slabou horečku,“ popsal Pedersen na instagramu. Průběh nemoci ale označil za mírný. „Vypadá to jako normální chřipka, neměl jsem žádné dýchací potíže. Teď už se cítím lépe a myslím, že mám to nejhorší za sebou,“ dodal světový šampion z let 2003, 2007 a 2008. Vyjádřil ale obavy, že onemocněly i jeho partnerka a dcera, u kterých se rovněž projevily příznaky choroby.

Dánsko aktuálně eviduje téměř tři tisíce infikovaných osob a 90 obětí. Pandemie ovlivnila i plochodrážní kalendář mistrovství světa, seriál Grand Prix začne po odložení úvodního závodu v Polsku nejdříve 30. května v německém Teterowu. Pak by měla následovat 13. června Grand Prix České republiky v Praze na Markétě. Pedersen mezi patnáctku stálých účastníků stejně jako vloni nepatří.