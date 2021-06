Slepý řidič atakoval na Masarykově okruhu dvoustovku. Vyrovnal se i s hodinami

Na dálnici abyste se s ručičkou na „stoosmdesátce“ začali pomalu bát a hledat nohou brzdový pedál. Automobilový nadšenec Petr Haluška, brzo 32letý nebojsa z Prahy, dokázal tuhle rychlost při středeční jízdě na Masarykově okruhu vyvinout, přestože je nevidomý.

Výkonem 3:40,531 minut zároveň stanovil nový traťový rekord okruhu. Těžko říct, jestli se ho bude někdo vůbec pokoušet překonávat; takových jako Haluška moc není.

„Podařilo se nám to, čeho jsme dnes chtěli docílit. Auto jelo famózně, poslouchá a dovolí i sebemenší korekce volantem. I když je to široký okruh, nemohli jsme si dovolit chybu. Důležitá je precizní komunikace s navigátorem, protože pokud jedu 170 kilometrů za hodinu a něco přeslechnu, nemusí to dopadnout dobře,“ komentoval svůj výkon na voze KTM X-BOW RR od brněnského závodního týmu RTR Projects jezdec.

Na svůj pokus se připravoval zhruba půl roku. Trénoval na simulátoru, k dispozici měl podle svého zvyku i trojrozměrnou mapu okruhu. Tak si načetl a navnímal celou trať tak, aby se na ní dokázal perfektně orientovat.

Má už v jízdě bez zraku bohatou praxi; Před rokem zajel rekord mezi nevidomými na okruhu v Mostě, řídil taky tank T-72 či „bévépéčko“ a za měsíc se chystá proletět v letadle.

V Brně si počínal suverénně. Do vozu chodil sám, od vyjetí z boxů až po cíl svoji jízdu kompletně odřídil. Dopoledne při testování se dokonce dokázal vyrovnat s hodinami, které na trati dostal.

Jízdu zvládá zpaměti a zároveň díky korekcím navigátora Roberta Kotlaby.

„V autě je potřeba si uvědomit, že už nejste na simulátoru, ale auto je reálné, takže chyba může mít reálné následky. Při tréninku šlo auto do smyku, ale i na to jsem připravený, vím, jakým způsobem z takové situace ven. Celkově dnešek hodnotím velmi kladně a jsem za tuto příležitost moc rád,“ řekl. Po závodní dráze v rekordním kole se pohyboval průměrnou rychlostí 88,4 km/h.

Zatímco během tréninku Haluška opatrněji brzdil do zatáček, odpoledne na čas už jel bez zaváhání.

Přihlížející jeho výkon nadchl.

„Na Petrově výkonu bylo od první chvíle jasně vidět, že má duši závodníka. K akci přistoupil velmi zodpovědně. Jak vkročil poprvé do boxu, hned nám vyjmenoval všechny technické specifikace vozu a pečlivě si vyzkoušel jeho ovládání ještě před výjezdem na trať. Prakticky nepotřeboval naši nápovědu, s autem si porozuměl okamžitě. Což bylo ostatně vidět přímo na dráze, zlepšoval se kolo od kola a skvělý výsledek je toho důkazem,“ smekl před nevidomým pilotem šéf týmu RTR Projects Tomáš Miniberger.