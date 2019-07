Nejlepší zábava, jakou jsem v F1 zažil, rozplýval se Charles Leclerc

Max Verstappen, v současné formuli 1 nejdrsnější soupeř v soubojích kolo na kolo, našel sobě rovného. Dokonce si zanadával do vysílačky, jak mu Leclerc při typicky „verstappenovském“ manévru, při brzdění do zatáčky vjel do stopy. Oba si vzpomněli na časy, kdy se jako mladíci utkávali na motokárách. A stejně jako tehdy, i tentokrát byl Leclerc o něco lepší.



„Byla to stoprocentně největší zábava, jakou jsem kdy ve formuli 1 zažil. Mám za sebou zatím krátkou kariéru, jen rok a půl, ale tohle byla vážně ohromná zábava,“ nechal se slyšet monacký závodník.

Leclerc možná neměl na Silverstonu tak rychlé auto, ani tak silný tým v zádech jako Verstappen, ale na dráze ho porazil. Když ve 14. kole zamířili mladíci společně, těsně za sebou do boxů, byli mechanici Red Bullu o zlomek vteřiny rychlejší. To Nizozemci stačilo, aby se protáhl před Leclerca. Jenže ten se po výjezdu z boxů nevzdal, tlačil na Verstappena, kterému podklouzla v zatáčce kola a to stačilo Monačanovi, aby ho předjel.

A tvrdě atakoval Verstappena ještě jednou. Nizozemec se díky lépe načasované zastávce za safety car dostal před Leclerca, ten ho však na dráze dojel a tvrdě zaútočil. Dostával se vpřed, Holanďan vylétl vedle trati do prachu, ale udržel rychlost a pozici uhájil. Sice to bylo proti pravidlům, protože bez výjezdu mimo trať by prohrál, ale sportovní komisaři nereagovali. Po trestu, kterým možná neprávem připravili Vettela o vítězství, jsou s ovlivňováním výsledků závodu velmi opatrní.

Charles Leclerc zase mohl vyhrát před čtrnácti dny v Rakousku, ale Verstappen se prodral do vedení manévrem, který byl také možná za hranicí pravidel. V zatáčce neudržel auto ve stopě, vrazil do Leclerca a vystrčil ho z dráhy. Trest nepřišel a oběť celého manévru, monacký talent Leclerc, změnil svůj přístup k závodění.

„Samozřejmě, chvíli mě to mrzelo, hodně lidí čekalo, že dostanu místo zpět. Ale na druhou stranu je to dobře. Dostali jsme znamení, že v F1 se může závodit. Rakousko mi otevřelo oči, pochopil jsem, jak daleko můžeme jít a co můžu očekávat. Jsem za to moc rád, myslím, že každý závodník chce jezdit ostře a tvrdě, prát se na trati a to jsme dnes po většinu závodu dělali,“ vysvětlit svůj postoj jeden z největších talentů současného Grand prix.

Leclerc uvedl, že Ferrari musí hodně pracovat na své výkonnosti, že zaostává za soupeři zejména v práci s pneumatikami a také řekl, že bránit se útokům Verstappena bylo s jeho současným vozem velmi komplikované. „Ale byla to ohromná zábava, velmi, velmi zábavné. Stále na hraně, ale v rámci pravidel,“ dodal jezdec Ferrari.