Nehoda jako u supermarketu: Ricciardo nacouval do soupeře, poté se kál

Zkušený vítěz sedmi velkých cen Daniel Ricciardo se pokusil proklouznout před ruského borce Daniila Kvjata. Zaútočil na něj na rovince před čtvrtou zatáčkou a šel vpřed. Bohužel špatně odhadl brzdný bod a vlétl do únikové komunikace za šikanou. A to navíc tak nešikovně, že nešťastný Kvjat také nemohl pokračovat po dráze a musel zastavit z ním.



Do té chvíle by nešlo o nic nezvyklého, podobné nehody jsou k vidění často. Oba jezdci skončili jen těsně vedle trati, kousek od sebe, nedošlo mezi nimi ke kontaktu, ani se nedotkli bariéry. Bez problémů by mohli pokračovat v závodě. To by však musel Ricciardo, který se letos trápí v prvním roce angažmá u Renaultu, tušit, že za ním zastavilo ještě jiné auto.

Formule 1 sice má zpětná zrcátka, ale rozhodně nejsou konstruována pro couvání. A couvací kamera nebo pípání, jaké znají všichni z osobních vozů, u monopostu chybí úplně. A tak Ricciardo, který zastavil předkem vozu těsně u bariéry, zařadil zpátečku a začal couvat. Přímo do vozu Toro Rosso ruského závodníka.

„Nemám z toho vůbec dobrý pocit, byla to divná kolize,“ popisoval později Ricciardo. „Přitom to začalo tak dobře. Měli jsme rychlost, přiblížil jsem se Daniilovi a uviděl šanci na předjetí. Ve čtvrté zatáčce je to vždy těsné, ale chtěl jsem to zkusit. A málem to vyšlo, kdyby se mi nezablokovala kola.“

Australský závodník skončil v únikové zóně a začal panikařit. „Trochu mě chytla panika, abych tou hloupostí ztratil co nejméně času. Rychle jsem zařadil zpátečku a rozjel se. Po pravdě řečeno, neměl jsem vůbec tušení, že za mnou je jiné auto. Kvůli spěchu jsem se za sebe ani nepodíval, myslel jsem, že Daniil zatáčku projel a pokračoval dál. Chtěl jsem minimalizovat škodu a udělal mnohem větší,“ litoval okamžiku australský závodník.

A litovat mohl dvojnásobně. Sportovní komisaři ocenili jeho manévr, který v důsledku vedl k vyřazení jeho i jeho soupeře ze závodu, ztrátou tří pozici na startovním roštu za čtrnáct dní v Barceloně. „Omlouvám se svému týmu, připravil jsem ho o šanci na body a omlouvám se také Daniilovi. Byla to blbost, jsem teď takhle malý,“ pokračoval bodrý Australan ve svém pokání.

Ocenil to jeho ruský soupeř? „Takové věci se stávají, to je závodění,“ sdělil klidně. „Byl jsem celkem zklamaný, jel jsem si pro bod nebo dva, ale co s tím teď nadělám?“