Nechej mozek doma, radili mi. Největší hvězdou Barumky je finský pilot Suninen

V mistrovství světa bojuje o titul v nižší kategorii WRC2, v mistrovství Evropy vede tabulku. Kontinentální seriál ho nyní přivedl na Moravu jako největší zahraniční hvězdu Barum Czech Rally Zlín, která začíná v pátek večer v ulicích města.
„Startovat tady poprvé je velká výzva,“ uvědomuje si Suninen, který se posadí za volant Škody Fabie RS Rally2.
Co vůbec o Barum rally víte?
Slyšel jsem spoustu historek, protože tady startovala řada Finů i jezdců z WRC. Zkoušeli to, i pro ně to byla velká výzva. Nejlepší radu, kterou jsem od Finů slyšel, bylo nechej mozek doma. (smích) Barumku nazývali bláznivou rally. Já spíš doufám, že můj mozek pořád bude se mnou, protože k této soutěži musíme přistoupit s rozumem. Jsme v dobré pozici v mistrovství Evropy, takže chci uspět, bojovat o Top 3 a zároveň získat body do tabulky.
Body jsou pro vás v současnosti důležitější než vítězství?
Ano. Jak jsem viděl v minulosti, mnoho jezdců z mistrovství světa sem přijelo a nedokázalo vyhrát. Cítím respekt k trati i k místním jezdcům. Sice je všechny neznám jménem, ale vím, že znají zdejší podmínky.
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Váš bývalý spolujezdec Mikko Markkula tady v roce 2012 vyhrál. Volal jste mu o radu?
Barumka je opravdu unikátní, takže jsem o ní hodně mluvil nejenom s ním, ale se spoustou lidí. Víc jsem to konzultoval s jeho tehdejším řidiče Juhem Hänninenem. Má pohled jezdce. Ten mi radil, ať nechám mozek doma.
Nedávno jste vyhrál Rajd Polski na tratích, které se těm zlínským blíží. Pomůže to vaší sebejistotě?
Některé sekce vypadají podobně. V Polsku bylo zajímavé, že jednotlivé erzety se od sebe hodně lišily. Někde byl příjemný hladký asfalt, jiné byly uskákané jako tady na Barum rally. Existují náznaky, že bych tu mohl být dobrý, protože jsem vyhrál v Polsku, ale jsem pokorný. Opravdu cítím respekt vůči místním jezdcům i trati. Zkusím to a uvidíme, co to přinese.
Jste spokojený s dosavadním vývojem sezony?
Je od nás opravdu silná. V každé soutěži jsme bojovali o pódium, ne-li o vítězství. Poslední rally mi přinesly druhé místo nebo vítězství, takže jsem spokojený. Je to silný comeback, což je pro mě je ta nejlepší věc. Jsem rychlý na asfaltu, šotolině, v různých zemích, s různými auty, týmy i spolujezdci. Přesně to jsem potřeboval.
V loňském roce jste vůbec nezávodil. Věřil jste, že letos to půjde tak dobře?
Doufal jsem. Věděl jsem, že je to možné, ale když budu upřímný, nečekal jsem to. Být rok a půl pryč mimo svůj sport není snadné pro nikoho. Zůstal jsem ale v kontaktu. Dělal jsem kouče na plný úvazek. Býval jsem v autě, pracoval jsem s mladými jezdci. To byla nejlepší věc, kterou jsem mohl udělat pro sebe a pro svou kariéru. Samozřejmě bych raději jezdil, ale v danou chvíli to nešlo. Neměl jsem rozpočet na závodění, tak jsem se rozhodl pomoci nadějným jezdcům a být v rallyovém autě aspoň tímto způsobem.
Taky jste vystupoval v televizním programu o rally, že?
Měli jsme stejný přenos jako Rally.tv, akorát jsme komentovali finsky. Bylo to velmi hezké. Rád bych řekl, že to byl nejkvalitnější program o rally na národní úrovni. Nemluvil jsem tam jenom já, ale i Kalle Rovanperä a jeho spolujezdci Janne Ferm a Jonne Halttunen. Nejde se ke sportu dostat blíže než když příběhy přinášejí lidé, kteří s ním mají zkušenosti. Seděli jsme v autě, víme, co říkají jezdci, co si myslí, co znamená chyba na palubní desce. Závodníci to při řízení říct nemůžou, tak to uděláme za ně.
V každém ze šampionátů, které letos obsazujete, závodíte s jinými vozem a jiným spolujezdcem, což je hodně nezvyklé. Jak k tomu došlo?
Začal jsem tvořit WRC program s toyotou. Vybral jsem si spolujezdkyni Janni Hussiovou, která je členem továrního týmu. Hodně s nimi testuje, má nabitý program. Ale závody se mnou zvládá. Evropský program se objevil později, až po Švédské rally. Musel jsem najít dobrého spolujezdce, což se v Anttim Haapalovi podařilo.
Nevadí jednotlivým společnostem, že jezdíte s konkurencí?
Nevím. Jsem soukromý jezdec, zákazník, který za to platí. Takže jsem se jich nemusel ptát.
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Cítíte mezi auty rozdíl?
Řekl bych, že jsou to dvě velmi rozdílná auta. Šasi, filozofie auta, setup, motor jsou velmi rozdílné. Jeden je tříválec, druhý čtyřválec. Ale na soutěžní úrovni je těžké říct, které je rychlejší. V určitých podmínkách preferuji toyotu, v jiných škodu. Ale to je normální. Jsou to dvě nejlepší značky ve své kategorii. V domácích podmínkách preferuji domácí auto. Ve Finsku toytou, v Česku škodu. Jsem rád, že mám nejlepší auto na české podmínky. (úsměv)
A co navigátoři? Jak si zvykáte na různou intenzitu jejich hlasů?
Poznámky jsou stejné, ty jsou mé. Naštěstí oba jsou velmi dobří spolujezdci, kteří umí využívat svůj jazyk. Snadno se poslouchají, což je velmi důležité. Speciálně Janni, která stále pracuje jako moderátorka v rádiu. S hlasem to umí i Antti, jenž je dobrý jezdec i mechanik, což je příjemný bonusový balíček.
Předpokládám, že chcete zpátky do nejsilnější kategorie WRC, že?
To je můj první a jediný cíl. Dostat se zpět do Rally1 týmu, být součástí velké stáje, vyvíjet auto a dělat dobré výsledky. Nesbírat jenom ojedinělé starty.
Jste na dobré cestě?
Řekl bych, že moje letošní výsledky by měly poskytnou dobré doporučení. Důkaz, že můžu být rychlý na asfaltu i šotolině, v různých vozech, v různém prostředí. Čas teprve ukáže, co příští rok přinese. Všechno je otevřené, týmy vidí, co dokážu. Jsem šťastný, že mám dobré spojení s Toyotou, jezdím se škodou, testoval jsem lancii, jezdil jsem s hyundaiem. Znají mě.
Jak vůbec vzpomínáte na svou éru v nejsilnějších vozech?
Byla to velká výzva. Na začátku jsem byl týmovým kolegou Ogiera a Evanse, což jsou špičkoví jezdci. Ve druhém roce jsem se začal přibližovat Elfynovi (Evansovi), v určité fázi jsem byl před ním. Pak byl lepší a já se začal trápit. Nebyl jsem schopný zlepšit svou výkonnost. Tlačil jsem víc, dělal chyby, vypadl z trati. Chyběl kousek, abych byl lepší. Dostal jsem lekci a byl bych šťastný, kdyby zase mohl řídit vůz Rally1. Ostatně víc jezdců se dokázalo vrátit zpátky silnější. Elfyn, Ott Tänak, Oliver Solberg.
Co stupně vítězů?
Nejlepší momenty kariéry. Bez debat. Ukázal jsem, co můžu dokázat. Portugalsko, Mexiko ani Sardinie nejsou snadné rally, nejsou to mé domácí závody. Tyto výsledky mi možná pomohly zvládnout loňský rok. Vím, že to dokážu.
Co chybělo k tomu, abyste vyhrál?
Řekl bych, že klíčem mohla být větší konzistence. V těch letech jsme asi neměli nejrychlejší vůz. Byl velmi dobrý, bojoval o pódium, ale byla tam rychlejší auta.
Jak vůbec vnímáte současnou podobu mistrovství světa v rally?
Úroveň jezdců je na vysoké úrovni. Jsou opravdu top. Ale myslím si, že šampionát by měl být otevřenější, aby v něm bylo víc místních lokálních jezdců a hlavně víc mladých, aby ukázali svůj talent. To je nejlepší příležitost, jak sport může růst. Přinést hezké příběhy, získat zájem celé země. Jako když teď vyhrál dvakrát za sebou Pajari, ve Finsku to přineslo nové divácké rekordy. To samé Sesks, to je velká story. Dostal šanci, využil ji, sleduje ho celé Lotyšsko. Nebo Oliver Solberg. Potřebovali bychom víc podobných příběhů a možností pro mladé jezdce, protože to je nejlepší cesta, jak udělat sport zajímavý. Mladí možná nebudou hned bojovat o bednu, ale budou schopní udělat dobré výsledky na soutěžích, které znají. A hlavně to pomůže vybudovat budoucnost mistrovství světa.