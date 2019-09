Nebylo to fér! Leclerc po závodě v Singapuru žádá vysvětlení

Skvělá kvalifikace, dokonalý start a jasné vedení v prvních kolech závodu. Pro Charlese Leclerca se vše odvíjelo dokonale a mladík z Monaka, který ještě v červenci neměl na kontě jediné vítězství ve formuli 1, mířil za třetím triumfem v řadě.



Jenže poté přišly zastávky v boxech. Stačilo, aby k nim byl povolán o jediné kolo později než týmový kolega Vettel, aby se na dráze propadl za něj. Tak moc dalo jeho německému soupeři kolo na čerstvých pneumatikách navíc. Nespokojenost vyjadřoval Leclerc už během závodu do vysílačky, když se neustále dožadoval toho, aby mohl se svým stájovým kolegou bojovat. Nedostal žádné vysvětlení. A po závodě, mezi novináři, dal svým nezkroceným emocím plnou volnost.

„Překvapilo mě to, protože jsem se nijak neobával o auto, ale předpokládal jsem, že to bylo rozhodnutí, které pomůže týmu. Chtěli jsme mít první dvě auta v cíli, což se díky tomu povedlo. Tomu rozumím, ale během závodu bylo hodně frustrující to akceptovat,“ popisoval své pocity monacký závodník.

Leclercovi vadilo zejména to, že nijak nechyboval ani nebyl pomalý, přesto o první místo přišel. „Nemyslím si, že bych něco udělal špatně nebo jinak. Jedinou věcí, kterou jsem měl podle všeho udělat navíc, bylo zajímat se více o strategii, o to, kdo kolem mě zajíždí do boxů a kdo ne. O to jsem se nestaral,“ popisoval závodník. „Nevím, zdali jsem mohl před první zastávkou více šlapat na plyn a ujet, to bude předmětem dalších analýz. Ale možná by to byla cesta.“

Leclerc také prozradil, že takový scénář nebyl v týmu nikdy před závodem na pořadu a zajímalo by ho, zdali to tak mělo být. „Teď už vím o celé situaci mnohem víc a vidím vše trochu jinak, ale každopádně budu chtít od týmu vysvětlení, proč se tak stalo a co za tím stálo,“ dodal jedenadvacetiletý závodník.

Leclerc po dvou vítězstvích rychle vyrostl, cítí se silnější než Vettel a chce vyhrávat. Na rozdíl třeba od Bottase se nechce smířit s rolí dvojky a asi to nebylo naposledy, kdy ve vysílačce slyšeli šéfové stáje Ferrari odmítavé odpovědi.