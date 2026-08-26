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NASCAR Most 2026 - Euro Series: program, výsledky, vstupenky

Kamil Jurek
  21:06

Martin Doubek na trati závodu NASCAR Euro Series v Mostu | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Součástí nabitého závodního víkendu v Mostě je i evropská série NASCAR, jede se od 28. do 30. srpna 2026. Mezi favority se řadí i Martin Doubek – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy.
Czech Truck Prix 2026
Termín:28. – 30. srpna 2026
Místo:Autodrom Most
Češi:Martin Doubek, Dalibor Gondík
Počet závodů:4
Kde sledovat:Nova Sport 2 (přes Skylink zde), YouTube

Harmonogram EuroNASCAR Most 2026, výsledky Martina Doubka a Dalibora Gondíka

Fanoušci motorsportu by měli o víkendu 28. až 30. srpna 2026 rozhodně zavítat na Autodrom Most, koná se tam totiž Czech Truck & NASCAR Prix. Uvidí tedy jak tahače, tak také evropskou sérii závodů Nascar.

V EuroNASCAR se dlouhodobě daří Martinu Doubkovi, který by se měl představit ve V8GP i OPEN. Právě ve druhé jmenované kategorii je vítězem dvou posledních závodů ve Velké Británii, i v silnější skupině ale posledně dokázal být na stupních vítězů. Při úvodní dubnové zastávce ve Španělsku přitom havaroval a musel podstoupit operaci.

Za volantem Fordu Mustang v kategorii Rookie Challenge pak ve startovní listině najdeme i známého herce a moderátora Dalibora Gondíka, který už má s motorsportem své bohaté zkušenosti a vlastní jezdeckou licenci.

EuroNASCAR Most 2026 – program, výsledky
ZávodDatum, časVýsledky
Rookie Challenge – 128. 8., 9:00
Rookie Challenge – 228. 8., 10:10
Rookie Challenge – 328. 8., 11:20
V8GP – 1. trénink28. 8., 14:50
OPEN – 1. trénink28. 8., 15:35
V8GP – 2. trénink28. 8., 17:15
OPEN – 2. trénink28. 8., 18:00
V8GP – kvalifikace29. 8., 9:55
V8GP – Superpole29. 8., 10:20
OPEN – kvalifikace29. 8., 10:40
OPEN – Superpole29. 8., 11:00
V8GP – 1. závod (17 kol)29. 8., 14:40
OPEN – 1. závod (14 kol)29. 8., 17:25
OPEN – 2. závod (14 kol)30. 8., 10:50
V8GP – 2. závod (17 kol)30. 8., 14:40

V týdnu ředitel, o víkendu pilot. Šampion Doubek: Závodění je pro mě dovolená

Nascar Euro Series 2026 v Mostě – vstupenky, lístky

Lístky si mohou zájemci koupit na jednotlivé dny i celý víkend, platí pro NASCAR i závody tahačů. Ceny se pohybují od 100 Kč pro děti a 300 Kč pro dospělého pro páteční den, víkendové dny vyjdou dráž.

Kupte vstupenky na oficiálním webu zde.

Průběžné pořadí evropské série NASCAR

Most je poslední klasickou zastávkou před vyvrcholením sezony, nazvané v Itálii a Belgii souhrnně jako EuroNASCAR Playoffs. Do něj se kvalifikují všechny posádky, rozdávají se na nich však dvojnásobné body.

Martin Doubek je před mosteckou zastávkou na solidním 6. místě mezi silnějšími V8GP, na vedoucího Vittoria Ghirelliho však ztrácí 69 bodů. Mezi vozy OPEN, známé dříve jako EuroNASCAR 2, drží zatím 12. příčku. Právě tuto kategorii dokázal v minulosti dvakrát ovládnout (2021, 2024).

EuroNASCAR 2026 – pořadí V8GP
#JezdecBody
1.Vittorio Ghirelli220
2.Jordan O’Brien188
3.Garrett Lowe176
4.Paul Jouffreau174
5.Thomas Krasonis167
6.Martin Doubek151
EuroNASCAR 2026 – pořadí OPEN
#JezdecBody
1.Thomas Toffel204
2.Gil Linster202
3.Thomas Dombrowski191
4.Claudio Cappelli182
5.Vladimiros Tziortzis177
12.Martin Doubek133

Kde sledovat NASCAR Prix v Mostě živě v TV a live stream online

Závody NASCAR vysílá v TV pravidelně Nova Sport, na druhém programu najdeme i letošní všechny 4 závody obou kategorií. Tento kanál má v nabídce například poskytovatel Skylink zde.

Alternativně by měly být dostupné live streamy na YouTubovém kanále NASCAR Euro Series. Po dojetí zde najdete také sestřihy a nejzajímavější momenty.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Lyon vs. FenerbahceFotbal - 4. předkolo - Play-off - 26. 8. 2026:Lyon vs. Fenerbahce //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 9.00
  • 5.80
  • 1.27
Celje vs. Slovan BratislavaFotbal - 4. předkolo - Play-off - 26. 8. 2026:Celje vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.80
  • 2.80
  • 3.00
Viking vs. Dinamo ZáhřebFotbal - 4. předkolo - Play-off - 26. 8. 2026:Viking vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.80
  • 3.10
  • 2.60
AEK Atény vs. LevskiFotbal - 4. předkolo - Play-off - 26. 8. 2026:AEK Atény vs. Levski //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Real Madrid vs. Real SociedadFotbal - 1. kolo - 26. 8. 2026:Real Madrid vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.25
  • 5.40
  • 13.00
Svrčina vs. GalarneauTenis - 2. kolo kvalifikace - 26. 8. 2026:Svrčina vs. Galarneau //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.22
  • -
  • 4.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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