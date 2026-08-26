|Czech Truck Prix 2026
|Termín:
|28. – 30. srpna 2026
|Místo:
|Autodrom Most
|Češi:
|Martin Doubek, Dalibor Gondík
|Počet závodů:
|4
|Kde sledovat:
|Nova Sport 2 (přes Skylink zde), YouTube
Harmonogram EuroNASCAR Most 2026, výsledky Martina Doubka a Dalibora Gondíka
Fanoušci motorsportu by měli o víkendu 28. až 30. srpna 2026 rozhodně zavítat na Autodrom Most, koná se tam totiž Czech Truck & NASCAR Prix. Uvidí tedy jak tahače, tak také evropskou sérii závodů Nascar.
V EuroNASCAR se dlouhodobě daří Martinu Doubkovi, který by se měl představit ve V8GP i OPEN. Právě ve druhé jmenované kategorii je vítězem dvou posledních závodů ve Velké Británii, i v silnější skupině ale posledně dokázal být na stupních vítězů. Při úvodní dubnové zastávce ve Španělsku přitom havaroval a musel podstoupit operaci.
Za volantem Fordu Mustang v kategorii Rookie Challenge pak ve startovní listině najdeme i známého herce a moderátora Dalibora Gondíka, který už má s motorsportem své bohaté zkušenosti a vlastní jezdeckou licenci.
|Závod
|Datum, čas
|Výsledky
|Rookie Challenge – 1
|28. 8., 9:00
|Rookie Challenge – 2
|28. 8., 10:10
|Rookie Challenge – 3
|28. 8., 11:20
|V8GP – 1. trénink
|28. 8., 14:50
|OPEN – 1. trénink
|28. 8., 15:35
|V8GP – 2. trénink
|28. 8., 17:15
|OPEN – 2. trénink
|28. 8., 18:00
|V8GP – kvalifikace
|29. 8., 9:55
|V8GP – Superpole
|29. 8., 10:20
|OPEN – kvalifikace
|29. 8., 10:40
|OPEN – Superpole
|29. 8., 11:00
|V8GP – 1. závod (17 kol)
|29. 8., 14:40
|OPEN – 1. závod (14 kol)
|29. 8., 17:25
|OPEN – 2. závod (14 kol)
|30. 8., 10:50
|V8GP – 2. závod (17 kol)
|30. 8., 14:40
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V týdnu ředitel, o víkendu pilot. Šampion Doubek: Závodění je pro mě dovolená
Nascar Euro Series 2026 v Mostě – vstupenky, lístky
Lístky si mohou zájemci koupit na jednotlivé dny i celý víkend, platí pro NASCAR i závody tahačů. Ceny se pohybují od 100 Kč pro děti a 300 Kč pro dospělého pro páteční den, víkendové dny vyjdou dráž.
Kupte vstupenky na oficiálním webu zde.
Průběžné pořadí evropské série NASCAR
Most je poslední klasickou zastávkou před vyvrcholením sezony, nazvané v Itálii a Belgii souhrnně jako EuroNASCAR Playoffs. Do něj se kvalifikují všechny posádky, rozdávají se na nich však dvojnásobné body.
Martin Doubek je před mosteckou zastávkou na solidním 6. místě mezi silnějšími V8GP, na vedoucího Vittoria Ghirelliho však ztrácí 69 bodů. Mezi vozy OPEN, známé dříve jako EuroNASCAR 2, drží zatím 12. příčku. Právě tuto kategorii dokázal v minulosti dvakrát ovládnout (2021, 2024).
|#
|Jezdec
|Body
|1.
|Vittorio Ghirelli
|220
|2.
|Jordan O’Brien
|188
|3.
|Garrett Lowe
|176
|4.
|Paul Jouffreau
|174
|5.
|Thomas Krasonis
|167
|6.
|Martin Doubek
|151
|#
|Jezdec
|Body
|1.
|Thomas Toffel
|204
|2.
|Gil Linster
|202
|3.
|Thomas Dombrowski
|191
|4.
|Claudio Cappelli
|182
|5.
|Vladimiros Tziortzis
|177
|12.
|Martin Doubek
|133
Kde sledovat NASCAR Prix v Mostě živě v TV a live stream online
Závody NASCAR vysílá v TV pravidelně Nova Sport, na druhém programu najdeme i letošní všechny 4 závody obou kategorií. Tento kanál má v nabídce například poskytovatel Skylink zde.
Alternativně by měly být dostupné live streamy na YouTubovém kanále NASCAR Euro Series. Po dojetí zde najdete také sestřihy a nejzajímavější momenty.