Zase budu škrtat Most, štvalo Doubka. Závodům NASCAR v Americe je ale blíž

„Nemůžu být sprostý, ale víkend byl úplně na houby. Zase smůla domácí trati. Už potřetí,“ láteřil Doubek na mosteckém autodromu, kde se podnik evropské odnože kultovní americké série NASCAR konal v rámci jubilejního třicátého ročníku Czech Truck Prix.

Doubek je nenápadná hvězda českého motorsportu, která se chce prosadit i v zámoří. Loni kraloval v EuroNASCAR 2 a postoupil do třídy PRO, letos jezdí obě. Odkroutí si čtyři závody za víkend.

„Před sezonou jsem chtěl obhájit titul ve dvojce, ale když jsem byl po třetím závodě PRO celkově na druhém místě, přehodnotili jsme to a soustředil jsem se na tuhle kategorii,“ osvětlil jezdec stáje Hendriks Motorsport. „Jenže zase přišel Most a celé se to podělalo...“

V mostecké premiéře v roce 2019 se mu rozbila převodovka, napodruhé praskla nápravnice. A teď? „V prvním závodě smůla. A moje chyba. Byl jsem dlouhý na brzdy, otočil jsem legendu Alona Daye, třetí mi dal ránu taky. Přišel jsem o zadní křídlo. Bez něj jsem jel o tři vteřiny pomalejší časy na kolo, nešlo to, zastavil jsem,“ líčil Doubek.

S číslem 7 Martin Doubek v závodě NASCAR na mosteckém Autodromu.

Ve druhé jízdě tak startoval až z 22. pozice, vyškrábal se na jedenáctou. Přestože ani v neděli ho trable nepustily. „Jeden to do mě suverénně pustil na brzdách, takže jsem se otočil, šel do kačírku a auto mi chcíplo. Ztratil jsem tím strašně času,“ litoval. „Aspoň jsem si to užil a zazávodil si.“

V EuroNASCAR 2 už si tolik, dvěma stříbrům navzdory, neužíval. „V první jízdě musel třikrát na trať safety car, takže se závodilo jen šest kol, úplná hovadina. Ve druhém závodě to samé, jednou jsme se restartovali až ve čtvrté zatáčce, což je taky nesmysl.“

Víc se mu zamlouvají bitvy v elitní kategorii. „Jsou tam úplně jiní piloti, ostřílenější, závod je klidnější. Víte, co od nich čekat. Zato v EuroNASCAR 2 jsou mlaďoši, kteří jsou nevybouření, nemají zkušenosti a já jen čumím, co se stane. Jsou nepředvídatelní,“ srovnal Doubek.

Do konce seriálu zbývají závody v belgickém Zolderu a finálový v chorvatském Grobniku, kde se rozdává dvojnásobný počet bodů. „Dvě nejhorší jízdy se škrtají, takže to vychází, že v PRO budu znovu škrtat celý Most.“

Doubek se postupně posouvá vstříc svému cíli závodit v nejvyšší kategorii NASCAR v Americe. „Po naší sezoně si chci dát zase závody na okruhu Smyrna, příští rok v únoru, ale tentokrát už ve vyšší kategorii Arca a na půlmílovém oválu. Potom už bych rád míli v Texasu s NASCAR trucky, což vypadá jako pick up,“ popsal sedmadvacetiletý rodák z Litomyšle svoji cestu za snem. „A potom bych už do nejvyšší série mohl. Možná jsem od toho rok a kus, dva závody v Americe a pojedeme Daytonu 500 mil. Bylo by to krásné. Vidím, že by se to mohlo splnit v roce 2024.“

Pokud ano, Doubka už pak Most strašit nebude.