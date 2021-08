NASCAR je jako motokára. Jen ať mi prší, přeje si Doubek v Mostu

„Mám skvělou náladu. Vypadá to, že bude celý víkend pršet, což mi vyhovuje. A jsem z toho nadšený. Minulý rok v Belgii jsem vyhrál dva závody na vodě,“ líčí pilot startující v kategorii EuroNASCAR 2.

Proč při dešti 26letému Doubkovi prší štěstí? „Po 15 letech v motokárách, kde jsme jezdili víc jak polovinu závodů na vodě, to mám docela natrénované. A NASCAR je motokáře podobný, protože je bez veškerých podpůrných systémů, takže se s tím jede jako s motokárou. Ono to docela i drží, je nový asfalt, trať není pogumovaná, takže by to nemuselo klouzat. Myslím, že i na vodě se pojede normálně suchá stopa, to by mi mohlo sedět.“

V seriálu populárních stock-cars si kroutí už šestou sezonu, dokonce jako první Čech v historii startoval i v Americe, byť v nižší „lize“. Vítěz EuroNASCAR 2 získá vstupenku do nejprestižnější série v zámoří, to je pro něj obří lákadlo. „Namotivovaný jsem, mohla by to být bedna, i když to nechci zakřiknout.“ V průběžném pořadí je druhý o devět bodů za německým lídrem Tobiasem Dauenhauerem. „Kdyby se mi povedlo dvakrát v Mostě vyhrát, vrátil bych se na 1. místo, což by bylo úžasné. Jsem na domácí trati, moc toho tady naježděného nemám, ale okruh znám dobře, mohlo by to jít.“

Když se americká žihadla obložená plasty, do kterých se kvůli absenci dveří leze okýnkem, představila v roce 2019 v Mostě poprvé, Doubek skončil dvakrát šestý. „Poprvé jsem měl problém s převodovkou, podruhé jsem si to pokazil sám, že jsem probrzdil první zatáčku a propadl jsem se ze 3. místa níž.“

Teď už patří do absolutní špičky. NASCAR letos odškrtnul teprve dva podniky, ve Valencii vyhrál Doubek oba závody. „V Anglii se mi pak moc nedařilo, v prvním závodě jsem dojel sedmý, ve druhém po kolizi třináctý,“ prozradil.

Z původního červnového termínu se NASCAR v Mostě přesunul k evropskému šampionátu tahačů. „Na nich jsem nebyl patnáct let, strašně se těším. Nás to neomezí, máme stejný program, a naopak díky tomu bude lepší atmosféra,“ vyhlíží podporu domácích fanoušků, rodiny i kamarádů.