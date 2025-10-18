Jako kdybych šel s kámošem na pivo. Doubek o prezidentovi i stříbrné sezoně

Do úplně posledního klání letošní sezony evropského seriálu Nascar, druhého závodu kategorie Pro v belgickém Zolderu, preventivně ani nenastoupil. „S týmem jsme usoudili, že z patnáctého místa z osmé řady na roštu nemá smysl startovat. Nechtěli jsme auto zbytečně rozbít,“ vysvětluje automobilový pilot Martin Doubek, který v kategorii Open získal stříbro.
„Pak jsme za to rozhodnutí byli rádi — v závodě byly dvě velké bouračky a červená vlajka (okamžité zastavení závodu). Jeden ze soupeřů se tam devětkrát otočil přes osu,“ dodává 30letý jezdec, jenž v nascarech soutěží za nizozemskou stáj Hendriks Motorsport s podporou mateřského Orionu Litomyšl.

Jak letošní sezonu v globálu hodnotíte? V Pro jste chtěl vylepšit svůj dosavadní top výsledek, ale skončil jste desátý. Na druhou stranu ve třídě Open, jež nebyla prioritou, berete stříbro...
Původně jsme se zaměřovali na Pro, ale bohužel vinou kolize ve Valencii a dalších chyběly body. Nakonec je z toho desátá příčka právě i proto, že jsem vynechal ten jeden závod v Zolderu. V Open to dopadlo lehce nad plán, tam jsem chtěl spíš jen trénovat na Pro a vůbec nepomýšlel na obhajobu titulu. Se druhým místem jsem spokojený, ukázali jsme, že na to máme.

Martin Doubek po kolizi vyjel z trati.

V Zolderu jste byl v Open druhý a první.
Věděli jsme, že už není možné udělat titul, náskok Řeka Krasonise na prvním místě byl příliš velký. Chtěl jsem si ale pohlídat to druhé místo. První závod jsem si nesmírně užil. Startoval jsem z pátého místa a hned se dostal do kontaktu s týmovým kolegou Linsterem. Jel jsem po trávě a spadl na sedmou příčku. Pak jsem uháněl, co to dalo. Zolder mám naučený, předjížděl jsem i tam, kde by to jiné ani nenapadlo. Tohle byl můj nejlepší závod v této sezoně. V tom druhém v neděli jsem sice vyhrál, ale nebylo to takové. Do vedení jsem šel v první zatáčce a pak už to byla celkem nuda.

Co desátá příčka vašeho Hendriksu v soutěži týmů? Není to zklamání?
Není, už dva roky se to boduje jinak než dřív, hodnotí se přímo jednotlivá auta. Když měl dříve tým dvě, tak to byla jeho výhoda. Teď však počítají body jen za moji sedmičku (Doubkovo startovní číslo).

Úspěšný Oschersleben. K dalším pódiím pomohly Doubkovi „stíhačky“

Vraťme se ještě před finále v Zolderu, do německého Oscherslebenu. Tam jste byl v prestižní třídě Pro jednou třetí, ačkoli si pamatuju, že to určitě není váš oblíbený okruh. To vás muselo zvlášť potěšit.
Tam to vyloženě nemám rád. Naštěstí ho pro příští sezonu vyndali z kalendáře, místo toho se bude závodit ve Francii na okruhu Paula Ricarda (poblíž Marseille). Trať v Oscherslebenu je hrozně těžká, technická a k tomu úzká — bez únikových zón a obrubníčků, takže se tam nedá předjíždět. Jak dopadne kvalifikace, tak vypadá i závod. Já byl jediný, kdo tam předjížděl.

Jak se vám povedlo posunout mustang z osmé příčky na roštu až na „bednu“?
Nevím (úsměv). Šlapal jsem na to, co to šlo. Všichni soupeři byli asi pod dojmem toho, že se soutěžilo o dvojnásobný počet bodů, opatrní, kdežto já už neměl co ztratit.

Prezident a 43 tisíc diváků v Mostě. Dalším stříbrem je potěšil Doubek

Vaši sezonu zpestřil ještě jeden zajímavý moment. Kdo může říct, že by se při závodění skamarádil s prezidentem Petrem Pavlem tak jako vy v Mostě...
Tam to bylo skvělé. Smekám před ním, je to neskutečný frajer. Nebál se toho, nejdřív jsem ho v mustangu svezl a pak i sám řídil. Bylo vidět, že to má v ruce. Díky jeho návštěvě jsme jako tým stoupli v očích ostatních účastníků i promotéra. Ten byl nadšený — Petr Pavel je první hlava státu, která kdy řídila nascar. V neděli ještě znovu přijel, přišel v našem orioňáckém tričku a řekl mi, že půjde fotit. Pak v tom tričku chodil celý den po okruhu a z nás si doteď dělají legraci, že v něm snad i spí.

Český prezident Petr Pavel a Martin Doubek, pilot série EuroNASCAR.

Potykali jste si coby spolujezdci v kabině?
Nepotykali, já bych ani nechtěl. Ale v autě jsme si dlouho povídali. O Dakaru, protože Orion má i svůj dakarský tým, a o nascarech. Bylo poznat, že je nadšenec. V neděli jsme se u nás v boxu pobavili ještě o mosteckých závodech a také o motorkách. Zkrátka trochu jak kdybych vyrazil s kámošem na pivo...

