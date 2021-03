Na střeše žádné kilometry nenasbírám, ví Stříteský

Z dvojkolky přesedlá do čtyřkolky, v ostravsko-hlučínském ACA Škoda Vančík Motorsport týmu dostane do rukou ostrou Škodu Fabia R5. Premiéra v novém voze ho čeká o víkendu v 39. ročníku Valašské rally, která se koná bez účasti diváků na pomezí Moravskoslezského a Zlínského kraje.



„Budu do toho auta sedat s velkým respektem. Zatím v něm mám najeto jen asi devadesát kilometrů,“ přiznal mladý jezdec, jemuž bude dělat navigátora Danny Persein. „Půjde nám o to, abychom v soutěži odjeli co nejvíce kilometrů. Na střeše jich moc nenasbírám,“ usmál se Stříteský.

Tlak na něj nevyvíjí ani tým. „Těším se, že naše posádka předvede v první sezoně s technikou Rally 2 stabilní výkony bez tlaku na výsledek a udělá radost nejen sobě, týmu, ale také věrným fandům rally sportu v Česku,“ konstatoval šéf ACA Autocentrály Eduard Skaba.

„Uvidíme, jak rozjedeme první závod. Kdybychom se pohybovali kolem desátého místa, nebylo by to vůbec špatné, koncem roku bychom se snad mohli přiblížit první pětce,“ podotkl Stříteský, jenž ovšem zároveň ví, že jej čeká náročná konkurence. „Pojedu poprvé proti velkým klukům, o to to bude zajímavější.“

Pořadatelé registrují 65 přihlášek. Přitom start Valašské rally byl dlouho nejistý. Soutěž se uskuteční jen díky výjimce ministerstva zdravotnictví, účastníci musejí mít negativní PCR test na covid, bez něj se do servisního areálu na polygonu Tatry v Kopřivnici nikdo nedostane. Organizátoři ustáli i apel automobilky Škoda, která je před týdnem vyzvala, aby rally odložili na pozdější termín.

Závodit se bude bez diváků. Pokud by se lidé přesto pokusili k trati dostat ve větším počtu, mohla by daná rychlostní zkouška být zrušena. „Věřím, že diváci to pochopí,“ řekl předseda organizačního výboru Jaromír Tomaštík.

Největšími favority jsou loni vítězný Václav Pech a Jan Kopecký, které minulý rok dělilo pouhých 5,3 sekundy. „Doba je nelehká, přesto se moc těším, že se svezeme,“ poznamenal sedminásobný mistr republiky Jan Kopecký, který pojede v barvách soukromé stáje Agrotec Škoda Rally Team.

Souboj loňského šampiona Pecha s Fordem Focus WRC a Kopeckého se Škodou Fabia Rally2 bude ozdobou soutěže i celé sezony. Loni se spolu přetahovali ve všech třech rally, které se odjely. Oba největší favority by měla doplnit kompletní tuzemská špička. Pojedou Filip Mareš, Jan Černý či Miroslav Jakeš. Zajímavé zpestření představuje několik zahraničních jezdců. Nejvyšší ambice bude mít Rus s lotyšskou licencí Nikolaj Grjazin, který předloni naháněl Kopeckého na Barum rally.

Na závodníky čeká deset rychlostních zkoušek a 140 ostrých kilometrů. Začíná se v sobotu o půl deváté, vítěz dorazí do cíle v Kopřivnici v neděli krátce po 15. hodině.