Na hattrick nedošlo. Kvěcha ve finále Tomíčkova memoriálu porazil Lebeděvs

Čtyřiadvacetiletý Kvěch, jenž toužil navázat na úspěšná vystoupení z let 2024 a 2025 a napodobit kousek legendárního Novozélanďana Ivana Maugera, jenž jako jediný v historii závodu vyhrál tři roky po sobě (1971 až 1973), předvedl na břevnovském stadionu Markéta perfektní základní část. Všech pět startů proměnil ve vítězství.
Pro finále si vybral druhou startovní pozici, ale z ostrého souboje v první zatáčce vyšel lépe Lebeděvs. Kvěch pak po celých pět kol na Lebeděvse, stabilního účastníka letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa, dotíral a hledal skulinku, kudy by se před něho dostal.
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Na rozdíl od nedělního finále na svítkovském oválu v Pardubicích se mu to však nepodařilo. Lebeděvs oslavil první triumf v závodě a navázal na Francise Gustse, jenž se radoval jako první lotyšský závodník v roce 2021.