Tůma překonal i feš-feš. A poskočil vpřed na Africa Eco Race

V úterní sedmé etapě ze Chami do Akjoujtu, organizátory označované za nejtěžší v celém závodě, zajel 13. nejrychlejší čas, což znamenalo posun na 35. příčku pořadí.

„Je to super, vůbec jsem v to nedoufal. Měl jsem z dřívějška hodinové ztráty a povedlo se mi to trochu stáhnout,“ radoval se Tůma, který včera mohl svoji pozici opět o něco vylepšit na trati, již tvořila smyčka z Akjoujtu a zpět.

Úspěšné sedmé dějství závodu se zhruba 470 kilometry speciálek závodník charakterizoval jako dlouhé a zrádné.

„Zajeli jsme do travnatých plání, po kterých přišlo pásmo 50 kilometrů v dunách. Ty nebyly extra vysoké, ale vždycky se mezi nimi nacházel měkký prach, tedy feš-feš písek. Kdybych v něm zůstal, těžko bych se z toho dostával,“ podotkl Tůma.



Jezdec žijící v Českém Krumlově, jenž letos v červenci oslavil kulatou padesátku, měl ve zmíněné etapě jenom drobné problémy s navigací a i díky tomu ji znovu zvládl absolvovat bez jakékoli penalizace. Lehce „kufroval“ pouze v jednom místě trasy.

„Točil jsem se tam trochu dokola, kdyby se to nestalo, mohl bych se dostat i k desátému místu,“ přemítal Tůma.

Po středě mu budou do cíle v senegalském hlavním městě Dakaru zbývat už jen čtyři etapy, Africa Eco Race završí finální dvanáctá v neděli 30. října.