Světový motokros v Lokti. Největší hvězdy opět přijíždí

Součástí podniku bude i vložený závod ze série podniků WMX a také jednorázový finálový závod o titul FIM EUROPE mistra Evropy v motokrosu ve třídách EMX85 a EMX65, kterého se zúčastní 40 nejlepších jezdců z celého kontinentu v každé třídě. A to vše za účasti českých reprezentantů.



Tři Češi v elitní třídě

Tradičně nejsledovanější a nejzajímavější je třída MXGP. Startovat budou i tři Češi. Vedle pravidelného účastníka šampionátu Petra Poláka se zúčastní i Václav Kovář a Rudolf Plch, oba dostali divokou kartu.

„V současné době trénuji v Belgii na písku o víkendu je na programu německý seriál ADAC. V Lokti se budu snažit jet, co je v mých silách, podat co nejlepší výkon, a kdyby to dalo na umístění v elitní dvacítce, bylo by to super,“ nastínil minulý týden své ambice čtvrtý jezdec českého mistrovství Václav Kovář.

Kvůli víkendovému motokrosu hrozí v Lokti dopravní kolaps.

MXGP: Tim Gajser válí…

Po zranění devítinásobného mistra světa Antonia Cairoliho se chopil žezla Slovinec Tim Gajser a se svou současnou výbornou formou nekompromisně kráčí za dalším titulem. Velký boj se tak nyní odehrává o zbylé pozice na stupních vítězů. Hodně rozjeté je švýcarské duo Jeremy Seewer, Arnaud Tonus. Po zranění se dere dopředu exmistr světa Romain Febvre z Francie, střídavě dobré výsledky zaznamenávají Arminas Jasikonis a další exmistr světa Pauls Jonass. Počítat se stále musí se zkušeným, pětinásobným mistrem světa v soutěži národů Francouzem Gautierem Paulinem. V elitní desítce ještě figurují Glen Coldenhoff a Jeremy Van Horebeek. Otázka visí nad účastí úřadujícího světového šampiona Jefrey Herlingse, po Velké ceně Lotyšska má znovu poraněný kotník.



V MX2 také tři Češi

Český závodník Petr Polák letos bojuje v evropské části seriálu. Při GP Anglie urval v druhé jízdě první světový bod ve své motokrosové kariéře. „V MS získávám důležité zkušenosti, nabytou rychlost bych chtěl prodat u nás při Velké ceně. Letos jsem byl již několikrát blízko dalších bodů, ale udělal jsem několik chyb, proto bych se jich chtěl v Lokti vyvarovat,“ podotkl Petr Polák.

Pro MS obdržel divokou kartu lídr českého šampionátu po Petrovicích u Karviné Martin Krč. „Na závod se pochopitelně těším, bude to ale hodně těžké, neboť jsem letos žádný svěťák zatím neabsolvoval, ale budu chtít po loňském jednom bodě své konto rozšířit,“ sdělil před Loktem Martin Krč.

Také třetí v domácím mistráku Jakub Terešák obdržel divokou kartu. „Po Petrovicích jsem odjel na přípravu do Belgie, protože o víkendu byl ADAC v Tensfeldu, kde je docela krutý písek, potom už je Loket. No a tady bych chtěl dosáhnout na první světové body, bylo by dobré, kdyby dorazilo hodně fandů a povzbudili nás,“ prozradil své plány i přání Kuba Terešák.



Ve hře je navíc i start Dušana Drdaje, jenž čeká na potvrzení účasti od promotéra mistrovství světa.

MX2: Jorge Prado k nezastavení

V této kubatuře je jasným favoritem loňský šampion 18letý španělský toreador Jorge Prado, když letos stihl vyhrát už 20 rozjížděk, dvakrát skončil druhý a jeden podnik musel kvůli zranění vynechat. Jorgeho dominance je úchvatná, jeho soupeři prostě nemají šanci a čekají v podstatě pouze na jeho chybu. To platí především pro výborného Dána Thomase Kjera Olsena, který je druhý. Na třetí místo se probojoval po indonéském double další mladíček, tentokráte z franzouzské motokrosové školy, Tom Viale. Na loketskou bednu bude mít určitě zálusk Jago Geerts nebo Henry Jacobi, ale i další dravci mají možnost uspět, jako Adam Sterry, Maxime Renaux nebo Jed Beaton.

Mistrovství světa v motokrosu v Lokti. Jose Butron a Antonio Cairoli (vpravo).

V ženském závodě také dvě Češky

V Loketských serpentinách se uskuteční i závody světového šampionátu žen, kterého se účastní také díky divoké kartě Barbora Laňková a Kristýna Vítková. „Do Lokte se už moc těším, myslím si, že jsem dobře připravena a spokojená budu, když zde podám kvalitní výkon, který bude ohodnocen světovými body,“ pověděla upřímně Kristýna Vítková. Své vyjádření podala i další naše harcovnice Barbora Laňková.

„Naposledy jsem tady jela MS v roce 2015, umístila jsem se tehdy myslím na 20., respektive 21. pozici čili čtyři roky jsem svět nejela, takže nevím, jaká bude konkurence, tudíž se nechám překvapit, a když to vyjde, budu ráda za každý bodík.“

WMX: Není nic rozhodnuto

V ženské kategorii je to po dvou odjetých kláních velice vyrovnané, vede totiž novozélandská závodnice Courtney Duncan, po odstoupení šestinásobné šampionky Italky Kiary Fontanesi (těhotenství) má šanci vybojovat konečně kýžený primát. O pouhé čtyři body za ní je Nancy Van De Ven, příležitost má i třetí Larissa Papenmeier.



EMX65 a EMX85 ccm

Stejně jako loni se v Lokti budou rozdávat letošní tituly mistrů Evropy ve třídách 65 ccm a 85 ccm. O účast ve vlastním závodě se bojovalo ve čtyřech evropských kvalifikačních zónách, z každé postoupilo přímo do finále deset nejlepších.

V pětašedesátkách máme rovnou z kvalifikace dva naše zástupce. Z nabité skupiny NW (severozápad) postoupil z prvního místa letošní juniorský světový šampion v této kubatuře Vítězslav Marek. Velkou radost udělal fanouškům 14. července, když na horké italské půdě v Pietramuratě vybojoval titul mistra světa v této kategorii.

„Z titulu mám velkou radost, že se to podařilo. V Lokti by to už nemusely být takové nervy, chci si to tam užít, znovu zajet a vybojovat pódium,“ nastínil své šance šťastný Víťa Marek. Z desáté pozice, ale ze zóny SW (jihozápadní) se kvalifikoval ještě jihočeský motokrosař Václav Janout, závodící s italskou licencí. V silnější skupině 85 ccm máme po hubenějších letech závodníka, který postoupil přímo z kvalifikace. V silné severozápadní zóně (NW) obsadil Julius Mikula nadějnou sedmou příčku.

„Na Loketské serpentýny se hodně těším, v minulosti jsem zde jel finále ME dvakrát v pětašedesátkách. Tady to bude pro mě trochu jiné, ale věřím, že se s tím poperu a výsledek bude stát za to. Musím se ale vyvarovat pádům, které mě potkaly minulý týden v Itálii na MS Juniorů,“ uvedl Julius Mikula.