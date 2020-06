Restart MS silničních motocyklů budou hostit Španělé, o Brnu se jedná

Dorna dala spolku čas na zaplacení GP v Brně Promotérská společnost Dorna prodloužila spolku Jihomoravského kraje a Brna lhůtu pro splatnost části zalistovacího poplatku za pořádání motocyklových závodů Grand Prix v Brně. Uskutečnit se mají v srpnu. Spolku letos vyprší pětiletá smlouva na pořádání závodů. Kvůli koronaviru ale budou nejspíš bez diváků. Proto se jedná o možnosti, že by se jely letošní závody a náhradní ročník v příštím roce celkem za sedm milionů eur (přes 180 milionů korun). O situaci budou po víkendu jednat zastupitelstva Brna a kraje. Podle platné smlouvy mezi spolkem a Dornou měl být letošní ročník posledním z pěti naplánovaných a měl stát 120 milionů korun. Kvůli koronaviru ale Dorna už zrušila některé závody MS v dalších zemích a v Česku se pravděpodobně pojede bez diváků nebo s omezeným množstvím lidí na tribunách. Spolek už ale prodal část vstupenek. Proto obě strany jednají o možnosti snížení poplatku na letošní rok na jeden milion eur (asi 26 milionů korun) a uspořádání závodů s diváky v příštím roce za cenu více než šest milionů eur (asi 160 milionů korun). Zatím ale není nic pevně dohodnuto. Návrh na letošní a příští ročník za více než sedm milionů eur projednají po neděli zastupitelstva města i kraje. Dorna mezitím poslala podle současné platné smlouvy spolku fakturu na 2,3 milionu eur, což je zhruba polovina zalistovacího poplatku, který byl stanovený na letošní rok ještě před koronavirovou krizí. Částka měla být zaplacená do středy. Hejtman Bohumil Šimek (ANO) uvedl, že poslal Dorně dopis se žádostí o prodloužení lhůty splatnosti. "Pan (šéf Dorny Carmelo) Ezpeleta tuto žádost akceptoval. Dále jednáme a věřím, že do konce příštího týdne bude o financování Grand Prix ČR rozhodnuto," uvedl Šimek. Kraj i město měly dát na letošní závody shodně po 30 milionech korun, stát se měl podílet částkou 55 milionů.