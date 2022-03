V motocyklovém MS startuje éra bez Rossiho, ale nadále se Salačem

Třiačtyřicetiletý devítinásobný světový šampion po minulé sezoně ukončil jezdeckou kariéru. Přestože Rossi vyhrál závod naposledy v Assenu 2017, patřil mezi nejpopulárnější jezdce a na okruzích jej podporovaly statisíce fanoušků po celém světě. Teď se jej budou snažit nahradit Španěl Marc Márquez, Fabio Quartararo z Francie nebo Ital Francesco Bagnaia. České barvy bude nově v Moto2 hájit Filip Salač.

Hlavním tahákem nadcházející sezony v královské kategorii MotoGP by měla být vyrovnanost a široké pole adeptů na umístění na stupních vítězů. Při předsezonním testování v Sepangu se jedenáct nejlepších jezdců vměstnalo do tří desetin sekundy, o týden později dělilo 21 z 24 pilotů pouhých 0,85 sekundy. V obou případech bylo v první osmičce zastoupeno pět ze šesti výrobců motocyklů.

Titul obhajuje dvaadvacetiletý Quartararo, který v závěru sezony odolal útoku Bagnaii a ve třetí sezoně v MotoGP získal první titul. „Jsem rád, že sezona začíná. Předsezonní období jsem správně využil, ale pořád jsem raději, když je sezona v plném proudu, a před očima mám cíle, kterých je třeba dosáhnout,“ uvedl tovární jezdec Yamahy. „Cíle pro nadcházející víkend jsou jasné, chceme být ve středu dění,“ dodal Quartararo.

Filip Salač

Zpět na vítěznou vlnu by se rád dostal i Marc Márquez, který v letech 2013 až 2019 ovládl šest ze sedmi sezon, poté jej ale brzdily zdravotní problémy. Stoprocentně fit není podle všeho ani na startu nové sezony, ale věří, že bude zase sbírat vítězství. „Potom, co jsme nedávno překonali, je moje motivace obrovská. Prošli jsme si těžkým obdobím a teď je čas si zase začít užívat bitvy o přední pozice,“ uvedl devětadvacetiletý Márquez, kterého čeká desátá sezona v MotoGP. „Je tu spousta nových jezdců, ale cíl je pro mě stále stejný, bojovat o titul mistra světa,“ řekl.

Stejně jako v minulé sezoně bude na startu motocyklového MS i Filip Salač, který ale vyměnil kategorii Moto3 za silnější Moto2. Věří, že se mu bude na větším motocyklu s ohledem na tělesné dispozice závodit lépe. „Bude to úplně jiné závodění. Motorka je o dost těžší, motor má větší objem, jezdí se na širších pneumatikách a rychleji. Odlišný je i styl jízdy,“ uvedl Salač pro Deník ke změnám, které jej čekají.

Dvacetiletého jezdce čeká čtvrtá kompletní sezona v MS, konkrétní cíle si před sebe ale nedal. „S ničím takovým si nebudu zatěžovat hlavu. Čeká mě něco nového a důležité bude nasbírat zkušenosti. Myslím, že na každé trati to pro mě bude jiné, ale kdyby to už při prvním startu vyšlo na body, tak bych se nezlobil. Bude to ale hodně těžké,“ dodal Salač.