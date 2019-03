Motocyklista Kornfeil vstoupil do sezony desátým místem v Dauhá

Pro premiérové vítězství si dojel Japonec Kaito Toba, jenž v cílové rovince na okruhu v Losailu předstihl Itala Lorenza Dalla Portu. Třetí byl vítěz kvalifikace Arón Canet ze Španělska.

Pětadvacetiletý Kornfeil se po startu ze 14. místa držel většinu závodu v hlavní skupině více než deseti jezdců. Nakonec ho od vítěze dělila necelá sekunda (0,903). Jeho o osm let mladší krajan a kolega z týmu Redox PrüstelGP Salač, jenž vstupuje do premiérové sezony v MS, dojel do cíle s odstupem více než půl minuty.

