Lídři šampionátu v motoskijöringu: Tak dobrý start jsme nečekali

„Není to nic, co by nás mělo zaskočit, na podobné odklady jsme zvyklí a bylo a je to ve prospěch věci. Ostatně první dva závody v Klášterci nad Orlicí a v Rudníku se jely také o dva týdny později, než měly,“ říká motocyklový jezdec Lukáš Mohaupt, jenž společně se svým parťákem na lyžích Hotovým usiluje o domácí titul v barvách litomyšlského Orion Racing Teamu.

Současný odklad - v Dalečíně by se podle posledních zpráv mohlo jet už za týden - jej nezaskočil ani ve chvíli, kdy za sebou má vítězství v obou již zmíněných úvodních závodech seriálu. Z maximálního počtu bodů ztratil jediný tím, že v Klášterci nad Orlicí dojel v kvalifikaci druhý. Jinak samá prvenství.

„Zatím jsme spokojeni, takhle dobrý start jsme nečekali,“ netají borec, jenž se v motoskijöringu pohybuje už řadu sezon a za tu dobu stihli s lyžařem Hotovým získat dva mistrovské tituly. V několika dalších sezonách jim primát unikl jen těsně.

Letos zatím vyhráli oba závody, i když kvůli přírodním podmínkám byl každý jiný. Před dvěma týdny v Klášterci se jelo na tvrdé, umrzlé trati, před týdnem v Rudníku pro změnu na měkké, na níž se brzy vyjely hluboké koleje, což vypadalo hodně náročně. „Bylo, ale mně se v tom jelo dobře, náročnější to bylo spíš pro lyžaře. Trať sice časem vypadala rozježděně a špinavá od hlíny, ale i když byla obleva, tak pod sněhem byla umrzlá a na hlínu se nevyjezdila. Pořadatelé odvedli výbornou práci,“ říká o zatím posledním odjetém závodě zkušený jezdec.

V něm Mohaupt s Hotovým ovládli kvalifikaci, ale start do finálové jízdy jim příliš nevyšel. Hned od začátku se museli probíjet startovním polem. „Naštěstí hned v prvním kole jsme pár lidí předjeli. Pak už dostat se na první místo bylo těžší, ale povedlo se,“ popisuje Mohaupt cestu za vítězstvím v Rudníku.

Po tomto závodě má dvojice Orionu v čele průběžného pořadí slušný náskok 13 bodů před Mňukem s Langerem, další zaostávají ještě víc. V cestě za titulem, třetím v motoskijöringovém šampionátu, by ho měla hájit ještě ve čtyřech závodech. Může však přijít výrazné zhoršení podmínek a neodjede se vůbec nic. Svoji zkušenost s tím už má, na první titul společně s lyžařem Hotovým dosáhl před pěti lety poté, co se odjel jediný závod.

„To určitě nechceme, chceme závodit a titul vybojovat. Když jsme vybojovali ten první, tak jsme občas slyšeli, že to byla náhoda. Proto nás potěšilo, když jsme to o rok později obhájili tak, že jsme vyhráli všechny čtyři závody, které se jely,“ vypravuje jezdec Mohaupt.

Letošní zima naznačuje, že by se přes třetí odklad kalendář šampionátu mohl naplnit beze zbytku. Navíc v konkurenci, která je velmi kvalitní a početná. „Z toho máme radost, dřív jezdilo mnohem méně dvojic. Konkurence stoupá, stále přibývají mladí, je to těžší, ale zajímavější.