Zlatá přilba: Naši by mohli být těmi, kdo vyřadí hvězdy, říká ředitel závodu

K tomu do Svítkova po roční odmlce přicestují i nejlepší Češi Jan Kvěch a Václav Milík, předloňští účastníci „velkého“ finále. Diváci pardubického plochodrážního víkendu se tak podle předsedy pořádajícího klubu a ředitele závodu o Zlatou přilbu Evžena Erbana rozhodně mají na co těšit.

„Největšími hvězdami Přilby budou Australan Jason Doyle, trojnásobný vítěz, a Polák Patryk Dudek, loňský šampion,“ říká Erban. „Můj tajný favorit je pak Dan Bewley, 22letý Angličan, který letos vyhrál dva podniky Grand Prix. U nás se ukázal v červenci v závodě 23letých, neskutečně tady ‚letěl‘. Svítkovská dráha mu myslím pasuje. Když bude mít dobrý den, je to jeden z těch, kteří mohou starší harcovníky překvapit a udělat výsledek,“ dodává.

Součástí víkendu je nově páteční finálový závod SEC, který nahrazuje finále mistrovství světa juniorů z předešlých let. Dává to podle vás Zlaté přilbě jako celku nový rozměr?

Určitě. Juniory jsme drželi, protože to byli už taky všechno profíci, žádná „ořezávátka“. Proto jsem dříve říkal, ať se o nich mluví jako o jezdcích do 21 let. Má to jiný level. Ale jezdci, co dorazí na SEC, už startovali v Grand Prix. K nim se přiřadí dva tři slušní Poláci — ti jsou dobří úplně všichni. Na extraligu nám třeba přijede neznámý Polák a dokáže „zmydlit“ i Vaška (Milíka). Seriál SEC generuje dalšího účastníka Grand Prix, to si musí zasloužit. A v těch čtyřech závodech mít tak vyrovnanou formu, aby to celé vyhrál. Nemůže to být někdo, komu se to náhodou povede.

Startovky SEC a Přilby se sice neshodují na sto procent, ale pořadatelství tohoto finále vám asi pomáhá i směrem k neděli, ne? Byť si na nezájem jezdců o Přilbu stěžovat nemůžete.

Samozřejmě, ale já si z toho SEC do Přilby někoho nevezmu, protože už mám kontrakt se závodníkem přímo do ní. Třeba (Leona) Madsen, je s ním hrozné jednání. Takový dánský studený čumák. Tohle se mi nelíbí, tohle se mi nelíbí... Já mám rád, když je při závodech pohoda a jezdci do toho jdou, i když se jim třeba nedaří. To Madsen nedělá, když mu to nejde, je naštvaný, stěžuje si na dráhu a podobně...

Na jaký výsledek v Přilbě tipujete Kvěcha s Milíkem?

Jsou doma, Kvěch tu byl jednou druhý (2020) a Vašek jednou vyhrál (2017). Jejich cíl nemůže být jiný než „velké“ finále, proto to jedou. Tam už to je loterie. Oni by měli být těmi, kteří vyřadí hvězdy. Ne každá, která dorazí, má zrovna den. Tenhle závod dává všem stejnou šanci. Můžeš jednou upadnout, jednou tě vyloučí, ale pořád jsi ve hře. Na normálních závodech to tak není.

Na tiskovce jste zmínil, že jste Kvěcha odrazoval od účasti ve Zlaté stuze, aby nestartoval ve třech závodech po sobě. Jaký to mělo důvod? Aby se těsně před Přilbou nezranil?

Měl jsem hlavně obavu, aby nebyl unavený. Dostal divokou kartu do SEC, jede Stuhu a Přilbu. Přilba se dá vyhrát za pět rozjížděk, ale taky za deset, pokud musíte absolvovat všechny kvalifikace. A finále je na šest kol. Když tady vyhrál Hans Andersen, po finále mi řekl: Hele, já jsem jel na kyslíkový dluh, už jsem ani neviděl... Já osobně byl jednou v „malém“ finále, měl jsem fyzičku, ale to pořád koukáte, že tam bude žlutý praporek do posledního kola, a ono nic... Říkáte si: Co je? Najednou ruce začnou bolet. Ptáte se: Zapomněli, nebo jedu tak blbě? Nebo jsem si toho nevšiml? Vyčerpává to. Čas ve finále je 1:45 minuty, ale jsou to kruté vteřiny.

Stadion ve Svítkově prošel rekonstrukcí. Můžete přiblížit, co se změnilo?

Zaprvé jsme udělali novou světelnou tabuli. Měli jsme tu starou z Nisasportu od roku 1984, na žárovky. Ty už se teď ani nevyrábějí, museli jsme je doobjednávat až z Číny... Město nám dalo dva miliony na novou ledku, která má 11 x 5 metrů. Odzkoušeli jsme ji, je to opravdu něco úplně jiného. Je na ni vidět ze všech míst stadionu a nevadí jí sluníčko. U té staré jste přes ně neviděli nic. Pak jsme museli koupit nové ochranné mantinely, dneska už podle předpisů FIM (Mezinárodní federace motocyklistů) musejí být odpružené i na rovině. Stálo to asi 2,8 milionu. Pomohl nám s tím i kraj.