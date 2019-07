Ze stodoly na vrchol rallye. Nic se nesmí vzdávat, říká navigátor Hloušek

Příběh dvou kluků, kteří se závoděním začali v čistě amatérských podmínkách, může být příkladem pro další talenty motorsportu. „Byli bychom rádi, kdybychom někoho inspirovali, že nic se nesmí vzdávat a všechno je možné. Kdyby nám někdo v začátcích řekl, že dnes budeme jezdit s takovým autem, tak bychom tomu vůbec nevěřili,“ říká 26letý navigátor.

Dvojice Mareš – Hloušek závodící ve Škodě Fabia R5 letos nechyběla na stupních vítězů ani v jednom ze čtyř závodů republikového šampionátu. V Hustopečích v polovině června dokonce při neúčasti favorita Jana Kopeckého slavila premiérové vítězství a poskočila na první místo v celkovém pořadí.

„Náš progres graduje. Poslední tři čtyři závody se nám fakt daří, jsme na dobré vlně,“ pochvaluje si Jan Hloušek. „Naposledy jsme jeli závod mistrovství Evropy v Polsku, kde jsme na šotolině vyhráli kvalifikaci, ale nakonec jsme kvůli smůle a defektu skončili čtvrtí.“

Vaším dalším závodem bude Rallye Bohemia. Je to pro vás osobně speciální akce?

To rozhodně, většina rychlostních zkoušek se jede v mém domácím prostředí okolo Jablonce a Liberce. Díky Rallye Bohemia jsem vlastně začal se závoděním.

Opravdu?

S kamarády jsme tehdy jezdili na pionýrech a v roce 2007 jsem se dostal na trať Rallye Bohemia jako pořadatel. Do té doby jsem o rallye vůbec nic nevěděl. Strašně mě to pohltilo, začal jsem rallye sledovat a v roce 2012 jsem jel první závod jako řidič. Brzy potom jsem začal dělat spolujezdce.

Proč jste si zvolil právě tuhle roli?

Když chcete jezdit rallye, stojí to ohromné finance a ty nebylo jednoduché sehnat. Jako řidič jsem odjel jeden závod, do kterého jsem dal prakticky všechny peníze, které jsem tehdy měl. Chtěl jsem se ale závodění věnovat víc, a když se mi naskytla příležitost dělat spolujezdce, využil jsem ji.

A sedl jste si do vozu vedle Filipa Mareše.

Ne, tehdy ještě ne. Nejdřív jsem jezdil s řidičem ze Sobotky, který závodil na amatérské úrovni. Můj dnešní parťák Filip Mareš byl tehdy náš soupeř. Je to kluk, který vzešel doslova z ničeho. Většina našich soupeřů jsou dneska synové dalších závodníků nebo podnikatelů, případně už sami podnikají. Naopak Filip začal tak, že od patnácti svařoval ve stodole favorita a závodil s ním. No a když s tím favoritem skončil, spojili jsme se a od roku 2014 jezdíme spolu.

Jakou nejdůležitější vlastnost musí mít dobrý navigátor?

Základní předpoklad je ten, aby se mu v autě nedělalo špatně. Hodně lidem, kteří jedou na sedadle spolujezdce, se stačí podívat do papírů a už je jim nevolno. Tím já jsem nikdy netrpěl. Druhá věc je, že spolujezdec musí být hodně pečlivý a nesmí nic podcenit. Laik by si myslel, že při závodech čtu jen zatáčky, to je vidět navenek nejvíc, ale jako navigátor musím zastat strašně moc práce okolo. Musím připravit spoustu dokumentů na závod, hlídat čas, abychom na každé kontrole byli na minutu přesně. Před závodem to obnáší docela dlouhou přípravu, navíc většinou dělám i celou týmovou logistiku: kde má každý člen v danou chvíli být a co má za úkol.

Má vůbec spolujezdec při závodu čas zvednout oči od papírů a podívat se z auta?

Záleží na rychlosti. Dřív jsem se ven koukal víc, dnes se z pětasedmdesáti procent dívám do papírů. A když vyhlédnu, není to kvůli tomu, abych se podíval po krajině, ale potřebuju se chytit, ve které části se právě pohybujeme, a podle toho stanovuju i tempo diktátu.

Má spolujezdec s řidičem čistě pracovní vztah, nebo k sobě musí mít lidsky blízko?

My s Filipem jsme kamarádi, proto spolu jezdíme už pět nebo šest let. V sezoně spolu trávíme víc času než s přítelkyněmi, a kolikrát už je toho dost, ale daří se nám spolu vycházet. Těžíme z toho, že jsme sehraná dvojka.

Role spolujezdce je z laického pohledu hodně nebezpečná. Jste plně v rukou pilota a v případě havárie...

Já svému řidiči věřím, naštěstí moc nebouráme, o to je to snazší. Bezpečnost závodních aut hodně pokročila, na druhou stranu jezdíme po normálních silnicích a tam vzniká řada nebezpečných situací. Nejhorší je narazit ve vysoké rychlosti do pevné překážky – stromu nebo třeba betonového sloupu.

Stalo se vám to někdy?

Nejhorší nehodu jsme měli loni při Barum Rallye ve Zlíně. Stalo se to na poslední rychlostní zkoušce, kdy jsme měli v závodě pevnou pozici a chtěli jsme ho jen dokončit. V jedné zatáčce se však po deštích vytahalo do silnice hodně bláta a nabourali jsme bokem mojí stranou do stromu. Bylo to nepříjemné, ale nic se nám nestalo, což se nedá říct o autu, které bylo na odpis. Každopádně jsou jezdci, kteří bourají výrazně častěji než my.

Jak sháníte finance na závodění?

V roce 2016 jsme se dostali do talentového programu Autoklubu České republiky, který teď reprezentujeme. Auto máme propůjčené od bývalého vynikajícího závodníka Romana Kresty. Jezdíme Škodou Fabií R5, což je nejvíc, s čím v Česku můžete závodit. Nemáme úplně aktuální model, ten má zatím jen tovární tým Škoda Motorsport. S fabií jedeme druhým rokem, program je na tři. Samozřejmě se snažíme mířit výš, takže kdyby přišla nabídka angažmá od Škodovky, o čemž hodně sníme, byli bychom nadšení.

Kolik lidí máte při závodech k dispozici?

Pět mechaniků plus jednoho inženýra, někdo se musí taky starat o jídlo, pak je tu posádka průzkumného vozidla, která sleduje aktuální stav trati, a šéf týmu Roman Kresta. To je náš mentor. Má neuvěřitelný cit pro nastavení auta a v technických věcech nám dokáže hodně poradit. Samozřejmě tovární týmy mají k ruce, řekněme, dvakrát víc lidí.

Jste profesionální závodník, nebo vedle toho ještě chodíte do práce?

Jsem v podstatě pořád „hobík“. Díky tomu, že můžu pomáhat tátovi s podnikáním, to jde. Jinak by to nebylo možné. Přes zimu mám docela dost volného času, ale v sezoně naopak skoro žádný. Na strojní fakultě ČVUT jsem vystudoval bakaláře, ale dělal jsem to pět a půl roku, protože skloubit studium se závoděním nebylo snadné. Chci si dodělat inženýra, ale teď na to není čas.

Za pár dní vás čeká domácí Rallye Bohemia, ve které budete hájit vedení v seriálu mistrovství republiky. Jak těžké to bude?

Hodně. Kromě standardní české špičky v čele s Janem Kopeckým se na Bohemce ukáže i druhý tovární pilot Škody Kalle Rovanperä z Finska, což je v osmnácti letech asi největší talent rallye současnosti. Startovat budou i kvalitní jezdci z Rakouska a Norska, konkurence bude nabitá.

S jakým výsledkem byste byli spokojení?

Určitě bychom chtěli minimálně skončit na stupních vítězů, udržet za sebou soupeře, které za sebou dosud držíme, a pokusit se co nejvíc přiblížit Janu Kopeckému.

Už jste ho někdy porazili?

Kdepak, to je hodně vysoká meta. Náš cíl je zrychlovat postupně, nemá cenu se za něčím hnát, abychom zbytečně bourali. Velký krok se nedá udělat najednou.

Je pro vás velká výhoda, že Rallye Bohemia jedete v podstatě doma a tratě dokonale znáte?

Musím říct, že vždycky to výhoda být nemusí. Člověk zná na trati každé špatné místo, a když třeba ví, že se tam vybouralo už pět lidí, tak bezděčně ubere plyn.

Jaké si pro letošek ještě dáváte cíle?

Do sezony jsme šli s tím, že chceme výrazně zrychlit a v českém šampionátu se pohybovat mezi nejlepšími. Zatím vedeme, což je nad plán, a když to máme tak dobře rozjeté, stanovili jsme si i cíl v mistrovství Evropy. Kdo totiž vyhraje juniorskou kategorii, získá sto tisíc eur, které pak musí využít na poslední dva závody v Maďarsku a na Kypru. A na to se teď soustředíme. Nechceme, aby nám skončila sezona v půlce srpna na Barum Rallye, chceme si ji ještě prodloužit v Evropě. Každý zahraniční závod znamená ohromné množství zkušeností, které nás posouvají dopředu.

A co do budoucna? Zkusit proniknout do seriálu mistrovství světa?

To jsou vysoké cíle, ale ano, trochu sníme. Když jsme jezdili s favoritem, taky jsme si nemysleli, že jednou přesedneme do er pětky.