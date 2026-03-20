Příští Dakar bez Kolocové? Buggyra projekt pozastavila kvůli nejasným pravidlům

„Tento krok je dán naprostou nepředvídatelností a velkými nejasnostmi ohledně pravidel pro rok 2027,“ vysvětlil Martin Koloc, šéf Buggyry, za kterou závodí jeho dcera. „FIA dosud nezveřejnila budoucí pravidla pro rally, která se budou podstatně lišit od těch současných. Jako soukromý tým si nestavíme vlastní vůz. Investice do vozu pouze na jednu sezonu a výhradně pro účast na dlouhých podnicích na Blízkém východě nedává smysl ani z hlediska rozvoje jezdců, ani z ekonomického.“
Proto je program týmu v kategorii T1+ pro rok 2026 považován za přechodný. Předpisy pro kamiony zůstávají stabilní, tudíž v této kategorii dakarský projekt Buggyry běží.
Konečný verdikt o případném návratu nejen na Dakar, ale i na blízkovýchodní soutěže typu Baja teprve padne. „Pro soukromé týmy je situace extrémně náročná,“ tvrdí Koloc. „Bez jasných předpisů se plánování stává riskantním a potenciálně velmi nákladným. Jakmile FIA zveřejní nový rámec, budeme schopni rozhodnout.“
Teprve jednadvacetiletá Kolocová, která na Dakaru přes své mládí startovala už třikrát, letos definitivně končí s rolí motoristického obojživelníka. Věnovat se bude už jen terénu, po několika letech končí s okruhovými závody GT.
„Závody GT a rallye mají jen velmi málo společného. Rallye jsou maraton, ne sprint, a postupem času jsem si uvědomila, že se právě zde cítím nejvíc doma,“ osvětlila Kolocová, proč už nebude dva závodní světy kombinovat. „V posledních několika letech jsem si obojí opravdu užívala a díky tomu jsem se stala lepší jezdkyní. V závodech GT jste součástí týmu na trati i mimo ni a závodíte v pohodlí okruhu. V rallye jste sami se svým navigátorem v poušti, často hodiny daleko od svého týmu nebo jakékoli pomoci. Zaměření je úplně jiné.“
Letos se zúčastní kompletního mistrovství FIA European Bajas, které startuje 7. května ve španělské Cuence. Jen místo soutěže v Řecku vyrazí v květnu podruhé na čínské dobrodružství a zúčastní se desetidenní Taklimakan Rally v Číně, která je považovaná za druhou nejnáročnější dálkovou soutěž po Dakaru.