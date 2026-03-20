Příští Dakar bez Kolocové? Buggyra projekt pozastavila kvůli nejasným pravidlům

Dakar 2027 a Buggyra? V kategorii automobilů pozastaveno! Česká stáj sice na nejslavnější rallye světa vyšle tradičně kamiony, ale je zatím ve hvězdách, zda opět pojede Aliyyah Kolocová. Tým se soustředí na kratší formát European Bajas.
Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026. | foto: Buggyra ZM Racing

„Tento krok je dán naprostou nepředvídatelností a velkými nejasnostmi ohledně pravidel pro rok 2027,“ vysvětlil Martin Koloc, šéf Buggyry, za kterou závodí jeho dcera. „FIA dosud nezveřejnila budoucí pravidla pro rally, která se budou podstatně lišit od těch současných. Jako soukromý tým si nestavíme vlastní vůz. Investice do vozu pouze na jednu sezonu a výhradně pro účast na dlouhých podnicích na Blízkém východě nedává smysl ani z hlediska rozvoje jezdců, ani z ekonomického.“

Proto je program týmu v kategorii T1+ pro rok 2026 považován za přechodný. Předpisy pro kamiony zůstávají stabilní, tudíž v této kategorii dakarský projekt Buggyry běží.

Konečný verdikt o případném návratu nejen na Dakar, ale i na blízkovýchodní soutěže typu Baja teprve padne. „Pro soukromé týmy je situace extrémně náročná,“ tvrdí Koloc. „Bez jasných předpisů se plánování stává riskantním a potenciálně velmi nákladným. Jakmile FIA zveřejní nový rámec, budeme schopni rozhodnout.“

Koloc po dakarské premiéře: Moje účast dceru asi rušila. Privátní tým nemá šanci

Teprve jednadvacetiletá Kolocová, která na Dakaru přes své mládí startovala už třikrát, letos definitivně končí s rolí motoristického obojživelníka. Věnovat se bude už jen terénu, po několika letech končí s okruhovými závody GT.

„Závody GT a rallye mají jen velmi málo společného. Rallye jsou maraton, ne sprint, a postupem času jsem si uvědomila, že se právě zde cítím nejvíc doma,“ osvětlila Kolocová, proč už nebude dva závodní světy kombinovat. „V posledních několika letech jsem si obojí opravdu užívala a díky tomu jsem se stala lepší jezdkyní. V závodech GT jste součástí týmu na trati i mimo ni a závodíte v pohodlí okruhu. V rallye jste sami se svým navigátorem v poušti, často hodiny daleko od svého týmu nebo jakékoli pomoci. Zaměření je úplně jiné.“

Letos se zúčastní kompletního mistrovství FIA European Bajas, které startuje 7. května ve španělské Cuence. Jen místo soutěže v Řecku vyrazí v květnu podruhé na čínské dobrodružství a zúčastní se desetidenní Taklimakan Rally v Číně, která je považovaná za druhou nejnáročnější dálkovou soutěž po Dakaru.

Tipsport - partner programu
Forejtek vs. JacquetTenis - - 20. 3. 2026:Forejtek vs. Jacquet //www.idnes.cz/sport
Živě5:6
  • 4.06
  • -
  • 1.22
Nosková vs. CîrsteaováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 20. 3. 2026:Nosková vs. Cîrsteaová //www.idnes.cz/sport
20. 3. 15:00
  • 1.69
  • -
  • 2.23
Šnajderová vs. ValentováTenis - - 20. 3. 2026:Šnajderová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
20. 3. 15:00
  • 1.90
  • -
  • 1.95
Muchová vs. OsoriováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 20. 3. 2026:Muchová vs. Osoriová //www.idnes.cz/sport
20. 3. 16:30
  • 1.30
  • -
  • 3.63
Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

FIFA zavádí kvóty. Fotbalistky musí nově trénovat alespoň jedna žena

Česká trenérka Jitka Klimková v zápase s Ukrajinou.

Mezinárodní fotbalová federace schválila nové pravidlo, podle něhož na jejích akcích budou muset mít ženské týmy buď hlavní trenérku, nebo ženu alespoň jako asistentku. Platit bude pro dospělé i...

20. března 2026  10:58

Příští Dakar bez Kolocové? Buggyra projekt pozastavila kvůli nejasným pravidlům

Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.

Dakar 2027 a Buggyra? V kategorii automobilů pozastaveno! Česká stáj sice na nejslavnější rallye světa vyšle tradičně kamiony, ale je zatím ve hvězdách, zda opět pojede Aliyyah Kolocová. Tým se...

20. března 2026  10:50

Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

Jan Štefela se raduje z povedeného pokusu ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná mistrovství světa, kterého se zúčastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou nominaci...

20. března 2026  10:37

Češi už nemají desátou příčku ve svých rukou. Koeficient bude fandit Vallecanu

Fotbalisté Raya Vallecana slaví gól.

Poté, co ve čtvrtek vypadly Sparta a Olomouc, český fotbal už nemá žádného zástupce v pohárové Evropě. To znamená, že v boji o desátou příčku v žebříčku národních koeficientů musí spoléhat na...

20. března 2026  10:24

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

Atletika ONLINE: Začíná halové MS, v rozbězích se ukážou Manuel i Horák

Sledujeme online
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na tréninku před halovým MS v Toruni

V polské Toruni startuje halové mistrovství světa v atletice. V dopoledním programu prvního dne, který začíná v 10:05, absolvují první tři disciplíny sedmiboje Ondřej Kopecký a Vilém Stráský, do akce...

20. března 2026

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Lukáš Sedlák dal druhý hattrick v dresu Pardubic a zařídil Dynamu vedení ve...

Pardubičtí hokejisté měli ve druhém čtvrtfinále s Kometou Brno chvíli namále, když jim v prostřední třetině během necelých tří minut otočila z 0:2 na 3:2 a měla našlápnuto za vyrovnáním série. Jenže...

20. března 2026  9:57

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý...

20. března 2026  9:50

Basket Ostrava se krutými prohrami učí. Místo cizinek angažoval mladé Češky

Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou.

Šest zápasů z dosavadních jednadvaceti prohrály o více než 40 bodů. Rekordní je jejich porážka s USK Praha o 91 bodů 36:127! Basketbalistky Basketu Ostrava byly dlouho otloukánkem nejvyšší domácí...

20. března 2026  9:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po faulu od Gudase musel na operaci. Matthews se bude léčit dvanáct týdnů

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs klečí na ledě v zápase s Anaheim Ducks, v...

Kapitán hokejistů Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v koleni, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Američan, jenž s...

20. března 2026  9:44

Dončič zazářil 60 body, James odehrál 1611. utkání v základní části a vyrovnal rekord

LeBron James z Los Angeles Lakers slaví v utkání NBA proti Miami.

Slovinec Luka Dončič pomohl v NBA 60 body k výhře basketbalistů Los Angeles Lakers na hřišti Miami 134:126. LeBron James odehrál v dresu vítězů 1611. utkání v základní části a vyrovnal rekord Roberta...

20. března 2026  9:37

