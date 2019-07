Motokrosař Polák získal v Lokti druhý bod do světového šampionátu

Velká cena ČR v Lokti nad Ohří závod MS v motokrosu MXGP:

1. jízda: 1. Febvre (Fr./Yamaha) 35:16,428, 2. Gajser (Slovin./Honda) -1,767, 3. Seewer (Švýc./Yamaha) -3,019, ...25. Plch (ČR/Suzuki) -1 kolo.

2. jízda: 1. Febvre 35:24,868, 2. Gajser -2,779, 3. Seewer -7,399, ...24. Plch -1 kolo.

GP celkově: 1. Febvre 50, 2. Gajser 44, 3. Seewer 40.

Průběžné pořadí MS: 1. Gajser 582, 2. Seewer 405, 3. Paulin (Fr./Yamaha) 379. MX2:

1. jízda: 1. Prado (Šp./KTM) 33:47,804, 2. Jacobi (Něm./Kawasaki) -8,007, 3. Olsen (Dán./Husqvarna) -11,631, ...22. Polák -1:25,684, 27. Terešák -1:46,329, 28. Krč (všichni ČR/KTM) -1:50,560.

2. jízda: 1. Prado 35:33,413, 2. Sterry (Brit./Kawasaki) -10,244, 3. Jacobi -17,878, ...20. Polák, 21. Terešák, 23. Krč všichni -1 kolo.

GP celkově: 1. Prado 50, 2. Jacobi 42, 3. Olsen 38, ...22. Polák 1.

Průběžné pořadí MS: 1. Prado 594, 2. Olsen 504, 3. Geerts (Belg./Yamaha) 391, ...43. Polák 2. Ženy:

1. jízda: 1. Duncanová (N. Zél./Kawasaki) 24:24,880, ...29. Laňková (ČR/Suzuki) -1 kolo, 37. Vítková (ČR/Yamaha) -4 kola.

2. jízda: 1. Duncanová 24:27,293, ...24. Laňková -1 kolo.

Celkově: 1. Duncanová 50.

Průběžné pořadí MS: 1. Duncanová 139. ME do 65 ccm: 1. Marek (ČR/KTM) 50, 2. Adomaitis (Lit./KTM) 42, 3. Rybakov (Rus./KTM) 38, ...24. Janout (ČR/KTM) 2. ME do 85 ccm: 1. Bidzans (Lot./Husaberg) 47, ...10. Mikula (ČR/KTM) 18.