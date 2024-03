Motokrosová stáj Orion posílil ambice v MX1. Přivedl Drdaje

Předchozí věta je ale míněna s velikou nadsázkou. Drdaj rozhodně není nějaké „ořezávátko“, což dokazuje i jeho letošní premiéra na Rallye Dakar, nejtěžším etapovém závodě světa. Tam nakonec za sesterskou Orion – Moto Racing Group dojel mimo pořadí, protože mu v šesté etapě praskla nádrž, nicméně později se dvakrát umístil jako sedmnáctý.

Pokud jde o motokros, v loňském tuzemském šampionátu královské kubatury MX1 bral bronz za Jakubem Terešákem a Šimonem Joštem a předloni seriál dokonce vyhrál, takže zájem o jeho služby by nejspíš byl i na dalších adresách.

„Tehdy tu ale nebyla top konkurence, Terešák se MČR prakticky neúčastnil a ani Jošt nestihl všechny závody. Loni pak na ty dva neměl, to je třeba si přiznat. Další soupeř Martin Krč zase přesedlal z malé motorky na velkou. Dušan to proti nim bude mít těžké,“ konstatuje manažer Kovář. „Ale nový tým rovná se nová motivace.“

S Repčákem jsou kamarádi

Potýkat se Drdaj bude i se Slovákem Pavlem Repčákem, dosavadní jedničkou Orionu. Ten byl v předchozím ročníku MČR šestý, což bylo po předchozí třetí příčce trochu zklamání. Ideální by samozřejmě z pohledu Orionu bylo, kdyby se nyní „o bednu“ rvali oba.

„Budu rád, když to tak bude,“ přisvědčuje Kovář a dodává, že nehrozí, že by si šli po krku tak jako třeba v minulosti někteří piloti týchž stájí ve formuli 1. „Dušan s Pavlem jsou kamarádi stejně jako jejich tátové, kteří se navštěvují. Ať si to na trati sportovně rozdají,“ říká manažer.

Dobré vztahy má nová posila týmu i s mladíkem Petrem Rathouským, jenž měl loni po pádu vleklé zdravotní problémy. Drdaj totiž pochází z Újezda nad Lesy na hranici Prahy, kde bydlí Rathouský a shodou okolností také Kovář. Nebýt zbývajících členů týmu jako Petr Bartoš či Barbora Laňková, byl by Orion málem sousedský podnik.

Má to svoje výhody. Drdaj s Rathouským mohou společně pravidelně trénovat a daleko to k nim nemá ani Boleslavák Bartoš, matador stáje, jemuž bylo už čtyřiačtyřicet. O generaci mladší borci by sotva našli lepšího mentora.

„Sedli si i lidsky. Z pozice trenéra na to dohlíží Péťa Masařík, sám bývalý motokrosař. Když tam s nimi je i Bartoš, jsou to vždycky takové malé závody na písku,“ popisuje Kovář.

Platí to tím spíš, že Bartoš, legenda Orionu, jež s přehledem vládne veteránské kategorii, chce dál paralelně válčit i v MX1.

„Je to blázen, ale jemu se líbí, když může ty mladé prohánět. Letos by však měl v ‚jedničkách‘ soutěžit už opravdu naposledy,“ nastiňuje manažer Kovář s úsměvem.

Už za dva týdny se opory Orionu včetně Repčáka chystají na první mezinárodní závod v maďarském Piliscsévu, jímž bude Memoriál Benceho Szvobody. Populární motokrosař loni v červnu zemřel po nehodě na okruhu v Pacově.