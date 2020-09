Motokrosový Opatov? Jezdcům Orionu vyšel, tak jako hvězdě Naglovi

„Jsem rád, že máme Opatov zdárně za sebou. Je to pro nás domácí závod; přišla nás povzbudit spousta lidí a je super, že jsme je mohli potěšit třemi stupni vítězů,“ uvedl manažer litomyšlského Orion Racing Teamu Petr Kovář.

Jeho svěřenci vynikli v kubaturách MX2, ženy a veterán. Sluší se však začít královskou třídou MX1, kde měl Orion (stejně jako ve veteránech) na startu 41letého Petra Bartoše. Ten byl v Opatově v MX1 celkově desátý; dominoval Němec Maximilian Nagl z Haas racing teamu, za nímž se umístili Filip Neugebauer (Osička MX Team) a Martin Krč (sixtynine MXRT).

Nagl v Opatově jako první v mezinárodním mistrovství ČR slavil jistý titul, v tuzemském šampionátu svůj premiérový. Podle Kováře naprosto spravedlivě.

„Je to bývalý mistr ve družstvech a vicemistr světa v jednotlivcích, vystřídal kupu továren i dalších týmů. Když jel Grand Prix v Lokti, dorazilo pět tisíc fandů z Německa jen na něj. Nagl je obrovská hvězda, která má už sice nejlepší léta za sebou, ale tady proti ní nikdo neměl šanci, i když závodí jen na půl plynu a užívá si to,“ shrnul manažer Kovář.

Neugebauer, jenž kdysi začínal u něj v Orionu, Kováře překvapil povedenými starty. „Výkonnostně se dostal tam, kde jsme u něj zvyklí, stále se zlepšuje,“ podotkl Kovář. A dodal: „Krč se snažil, ale na Neugebauera nestačil. Především si hlídal průběžně druhého Vaška Kováře, kterého by ještě mohl v seriálu pozlobit.“

Bartoše jeho šéf chválil za první jízdu, ve které byl sedmý. „Celkové desáté místo je jeho nejlepší letošní výsledek mezi elitou,“ upozornil Petr Kovář.

Zkušený motokrosař zároveň znovu vyhrál kategorii veteránů, v níž má plný počet 300 bodů. Druhý v cíli, Martin Žerava z KRTZ motorsport, však za ním tentokrát zaostal vždy jen o pár vteřin.

„Ve druhé jízdě ho hned po startu Žerava vytlačil mimo trať, na čelo se musel prokousávat z posledního místa. Vyšlo to o fous,“ řekl Kovář. Velké představení si pak do Opatova přichystal 17letý junior Orionu Petr Rathouský. Po čtvrté příčce z Pacova bral teď dokonce druhou za vítězným Slovákem Šimonem Joštem z Osička MX Teamu!

„V první jízdě výborně odpálil po startu. Ve druhé to bylo naopak, spadl tam. Naštěstí potom pelášil do cíle i s ohnutými řídítky a dokázal se probojovat na třetí místo. Dohromady mu to dalo na stříbro před Markem Sukupem (HT Group Racing Team),“ těšilo manažera Kováře. Druhý jezdec Orionu v MX2, Jonáš Nedvěd, bolestivě upadl už při tréninku. V první jízdě byl šestý - ve druhé se už ovšem neobjevil.

„Po tom karambolu měl naražený prst a rameno, navíc zřejmě utrpěl otřes mozku. Ve druhé jízdě už to nešlo. Co se dalo dělat, tohle byla jediná kaňka na našem závodění v Opatově,“ glosoval Kovář.

Přesto si Orion v Opatově připsal ještě jeden „zářez“. Barbora Laňková byla za Kristýnou Vítkovou (Yamaha Čepelák racing team) a Rakušankou Elenou Kapsamerovou (Motosport Chýnov v AČR) třetí mezi ženami, ač před Opatovem dva týdny netrénovala kvůli chřipce.

„Naštěstí tam s výjimkou Kapsamerové nebyly další silné cizinky, takže si pro tu bednu dojela, i když na ni zespodu tlačila další děvčata,“ vyzdvihl manažer Kovář.