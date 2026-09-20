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Farrés se stal motokrosovým šampionem MX2, Mikula i přes zranění skončil devátý

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  10:31

Motokrosař Julius Mikula | foto: Profimedia.cz

Francouz Guillem Farrés se stal mistrem světa ve slabší motokrosové třídě MX2. V závěrečné Grand Prix Austrálie stačilo třiadvacetiletému jezdci k zisku premiérového titulu i celkové čtvrté místo k udržení náskoku před Jihoafričanem Camdenem McLellanem. V Darwinu nestartoval kvůli zranění Julius Mikula, který navzdory tomu udržel v konečné klasifikaci mistrovství světa pozici v desítce a obsadil deváté místo. Obhájce prvenství Simon Längenfelder z Německa skončil celkově pátý.

V královské MXGP si už v předminulém závodě v Turecku zajistil šestý titul v kariéře Jeffrey Herlings. V hlavní třídě triumfoval potřetí a na trůn se vrátil po pěti letech.

Závěr letošního šampionátu dvaatřicetiletý Nizozemec zcela ovládl, protože nenašel přemožitele v posledních 16 rozjížďkách. Naposledy ho porazil na začátku července v JAR loňský vicemistr světa a tehdejší lídr pořadí Lucas Coenen. Belgický motokrosař se ale v dalším závodě zranil, potom znovu v Lokti a už do šampionátu nezasáhl.

Sezonu završí 4. října ve Francii Motokros národů, mistrovství světa družstev. Český tým by tam měl startovat v sestavě Petr Rathouský, Václav Kovář a Mikula, nad jehož účastí ale visí otazník.

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