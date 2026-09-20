Farrés se stal motokrosovým šampionem MX2, Mikula i přes zranění skončil devátý

V královské MXGP si už v předminulém závodě v Turecku zajistil šestý titul v kariéře Jeffrey Herlings. V hlavní třídě triumfoval potřetí a na trůn se vrátil po pěti letech.
Závěr letošního šampionátu dvaatřicetiletý Nizozemec zcela ovládl, protože nenašel přemožitele v posledních 16 rozjížďkách. Naposledy ho porazil na začátku července v JAR loňský vicemistr světa a tehdejší lídr pořadí Lucas Coenen. Belgický motokrosař se ale v dalším závodě zranil, potom znovu v Lokti a už do šampionátu nezasáhl.
Sezonu završí 4. října ve Francii Motokros národů, mistrovství světa družstev. Český tým by tam měl startovat v sestavě Petr Rathouský, Václav Kovář a Mikula, nad jehož účastí ale visí otazník.