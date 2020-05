Motokrosařská česká esa se sjela do Kaplice

Sedá na stroj a bere za plyn. Motor zaburácí a jeho bílá čtyřkolka se rychle dere do prvního kopce. Prudká zatáčka doprava a zase sešup dolů. Za pár vteřin je z dohledu, ale motor je slyšet pořád. Nechybí kamení odlétající od pneumatik ani skoky.



Motokrosovou trať na okraji Kaplice si v neděli vyzkoušel také 47letý českokrumlovský závodník na čtyřkolkách Zdeněk Tůma. I účastník několika dakarských rallye přijal pozvání motokrosaře Martina Michka ke společnému trénování.

„Dnes už je to třetí trénink. Ten první byl opravdu krutý, bylo hrozně znát, že člověk na čtyřkolce dlouho neseděl. Bolelo mě celé tělo, protože jsem nejezdil tři měsíce,“ smál se Tůma, který z tréninkové skupiny včera zkusil kaplickou šotolinu jako první.

„Ještě sice nevíme, jaké budou závody, ale předpokládá se, že se snad rozjede Offroad maraton a já bych mohl nějaké vytrvalostní závody jet,“ dodal Zdeněk Tůma s tím, že v červnu by pořadatelé mohli představit trasu Dakaru 2021 a podle toho se se svým týmovým šéfem rozhodne, zda pojede.

Tůmovo počínání na dráze pár minut sledoval i jeho kolega ze čtyřkolek Tomáš Kubiena, který musel z letošního dobře rozjetého Dakaru nakonec pro poruchu odstoupit. „Chceme trochu potrénovat a také vyzkoušet malé změny, které jsme na čtyřkolce udělali. Letos jsem chtěl jet Silk Way Rally, která se ale nakonec asi nepojede. Doufám, že ale nějaké rallye už potom vyjdou,“ řekl Kubiena a šel do depa chystat svůj modrý závodní stroj.

Vedle Kubienovy čtyřkolky stála pod žlutým stanem i zářivě žlutá; tu po kaplické dráze proháněla závodnice Olga Roučková. Jediná Češka, která kdy dokončila slavný Dakar. „Tome, prosím tě, kouknul by si mi potom na sbíhavost?“ ptala se Roučková svého parťáka předtím, než také vyrazila na trať.

„S Martinem Michkem se trénuje parádně, takže jsem vůbec neváhala, když mě sem pozval. On je jezdec, co opravdu umí, a já se od něj můžu leccos naučit. A ještě být na trati s dalšími dakaristy, to se neodmítá. Na trati v Kaplici se mi líbí, jak je členitá a náročná. Nic vám neodpustí,“ přiznala Olga Roučková.

Martin Michek vyjel na trať po půl druhé, obkroužil dvě kola a zajel zpátky do depa. „Na závodech na sebe nemáme čas, takže tyto naše společné tréninky jsou také o tom, že se všichni potkáme a můžeme i pokecat,“ chválil si Michek. On sám si myslí, že by se motokrosové závody v rámci mistrovství republiky mohly zase rozjet na konci června. Už 14. června se však chystá jihočeský krajský přebor ve Voticích.

„Pro nás byla karanténa těžká. Něco nacvičíte v posilovně, ale na simulátorech my vůbec nemůžeme trénovat. Třeba cyklista si na něm trénink dokáže nahradit, ale motokros je specifický. Každé kolo na trati je jiné, mění se díry, jinak jsou vyježděné koleje a tak dále. Takže, když nesedíme na motorce, trénovat nemůžeme,“ zmínil Michek s tím, že účastníci Dakaru jsou jedni z mála, kteří si letos ještě stihli zazávodit.

Později se k dakarské partě připojil i Filip Salač, jezdec silniční kategorie Moto3, či Petr Polák, jenž závodí na mistrovství světa v motokrosu ve třídě MX2.

„Lepší jezdce v republice už nenajdete. Kaplice tak byla v neděli hlavním městem českého motorismu,“ smál se Michek.